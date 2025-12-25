我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

布蘭登費雪新作「日租家庭」橫掃國際影展觀眾票選獎

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「日租家庭」由奧斯卡影帝布蘭登費雪(中)主演。（圖／探照燈影業提供）
「日租家庭」由奧斯卡影帝布蘭登費雪(中)主演。（圖／探照燈影業提供）

奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）新作「日租家庭」（Rental Family）發布首支中文預告及海報，除了橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍。本片亦獲選美國國家評論協會年度十大佳片，初次演戲的天才童星夏儂馬西納高曼（Shannon Mahina Gorman）以本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員。

本片由以「漫畫少女愛啟蒙」獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集「怒嗆人生」的日本新銳導演宮崎光代導演，「神鬼傳奇」（The Mummy）、「我的鯨魚老爸」（The Whale）金獎影帝布蘭登費雪主演，並與「正宗哥吉拉」資深日本影帝柄本明、「幕府將軍」平岳大及「君主計畫：神祕組織與怪獸之謎」山本真理等演技實力派同片飆戲，情感豐沛濃郁撼動人心。

電影「日租家庭」故事敘述一名長年旅居東京且遭遇瓶頸的美國演員乍逢一個前所未有的演藝機緣：在一家極不尋常的「日租家庭」藝能事務所任職、為素昧平生的人士扮演「替身」。當他一次次將自己完全融入客戶的日常生活中，表演與真實的界線，也因他所產生的真實情感連結，而開始模糊不清。但在正視自身工作的複雜道德層面之際，他也重新尋獲人生目標、歸屬感，以及人際關係的靜謐之美。

「日租家庭」中文版海報曝光。（圖／探照燈影業提供）
「日租家庭」中文版海報曝光。（圖／探照燈影業提供）

日本 奧斯卡 夏威夷

上一則

下跪求婚成功 禾浩辰套牢吳品潔：1克拉鑽戒藏襪子裡

下一則

「他真的很可愛」泰勒絲和凱爾西交往內幕 原來是媽媽牽線

延伸閱讀

澳門國際影展金蓮花獎 章子怡再封后

澳門國際影展金蓮花獎 章子怡再封后
觀影說劇／法影帝菲利普科特林親赴北極 呵護妹妹追雪人

觀影說劇／法影帝菲利普科特林親赴北極 呵護妹妹追雪人
觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝

觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝
金球獎2026入圍名單 東西雙帥李秉憲、李奧納多爭影帝

金球獎2026入圍名單 東西雙帥李秉憲、李奧納多爭影帝

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列