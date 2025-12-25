布蘭登費雪新作「日租家庭」橫掃國際影展觀眾票選獎

「日租家庭」由奧斯卡影帝布蘭登費雪(中)主演。（圖／探照燈影業提供）

由奧斯卡 影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）新作「日租家庭」（Rental Family）發布首支中文預告及海報，除了橫掃芝加哥影展、夏威夷 影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍。本片亦獲選美國國家評論協會年度十大佳片，初次演戲的天才童星夏儂馬西納高曼（Shannon Mahina Gorman）以本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員。

本片由以「漫畫少女愛啟蒙」獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集「怒嗆人生」的日本 新銳導演宮崎光代導演，「神鬼傳奇」（The Mummy）、「我的鯨魚老爸」（The Whale）金獎影帝布蘭登費雪主演，並與「正宗哥吉拉」資深日本影帝柄本明、「幕府將軍」平岳大及「君主計畫：神祕組織與怪獸之謎」山本真理等演技實力派同片飆戲，情感豐沛濃郁撼動人心。