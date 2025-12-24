柏金斯推恐怖片第三部曲 狠批自己像「愛情混帳」

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
奧茲古柏金斯透露他在拍攝「顫懼」，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。(圖／采昌提供)
奧茲古柏金斯透露他在拍攝「顫懼」，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。(圖／采昌提供)

最新駭人懼作「顫懼」(Keeper)，是恐怖片名導奧茲古柏金斯(Osgood Perkins)繼「長腿」(Longlegs)與「史蒂芬金之猴子」(The Monkey)後的恐怖片第三部曲，以毛骨悚然的黑暗沉浸風格，深掘親密關係中的恐懼不安。看似與前作完全不同的風格，實際卻驚人地貫穿他「人生問題」的主軸，他甚至自爆：「這些全都是我的問題。」他在「長腿」中訴說「母親可能對你說謊」；在「史蒂芬金之猴子」藉由面對雙親死亡的經歷，去表達「我們都會死」這項概念。

這回，他透過「顫懼」檢討自身情感關係中的自私，並狠批自己：「其實我在很多情感中都像個混帳，即使有盡力但也還是糟糕透頂。」並分享：「不安全感是戀愛關係中常有的感受，例如：為什麼她這樣看我？她討厭我嗎？我們如果回到彼此不認識的時候，會不會比較好？這些潛移默化與令人困擾的小事，都活生生存在電影當中。」

「顫懼」是奧茲古柏金斯在好萊塢罷工期間，為了維持電影熱愛與創作動能，移師加拿大所完成的作品。由於沒有預算限制與時間壓力，因此他採用「邊探索、邊發展」的方式拍攝，他表示：「沒有人盯著你，審視你的一舉一動，所以可以非常自由、玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮。」

過程中，他也時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)即興發揮，瑪斯蘭尼分享：「柏金斯會根據現場發現的細節、演員產生的意外，以及各種偶發事件讓電影活起來。有一次我到現場，只是懶洋洋地坐在沙發上，但他馬上要我保持那個姿勢開始拍攝。」如拼湊藝術品般、無焦慮地享受創作，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。

值得一提的是，他在片中創造驚悚夢魘與震撼結局，獲得多位恐怖巨匠大力推薦。溫子仁力讚：「恐怖至極的精神崩潰之旅。」吉勒摩戴托羅美譽：「像一張恐怖摺紙，愈摺愈深，愈摺愈詭異。」小島秀夫推崇：「將恐懼與驚喜融合玩出新花樣！」奉俊昊佳評：「讓人的不安化為真正的恐懼！」

本片劇情描述莉茲（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾演）與醫師男友麥康（羅希夫蘇德蘭Rossif Sutherland飾演）來到一處被森林包圍的木屋度假，並慶祝交往一周年。踏入屋內不久，莉茲發現桌上擺著一盒來路不明的詭異蛋糕。麥康說那是管理員的貼心禮物，莉茲因此沒多放在心上。夜裡，麥康的堂弟戴倫與模特兒女友敏卡突然造訪，敏卡趁男人離席時低聲警告莉茲：「這塊蛋糕很糟糕。」

儘管心生疑惑，莉茲仍在麥康的堅持下吃了那塊蛋糕。自此，她的世界開始扭曲，血腥幻覺接連襲來，讓她逐漸失去對自身行為的控制。就在混亂加劇之際，麥康以病人突發狀況為由匆忙離去，獨留她在這座被密林與黑暗包圍的木屋。此時，屋內的氛圍愈發詭異，奇怪的聲響、無法解釋的異動，還有潛伏在她周遭的神秘生物，種種難以形容的邪惡力量，逐漸開始將她吞沒。

