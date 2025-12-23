凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵 他保釋堅持不認罪

羅素・布蘭德再被兩名女子被控性侵。（路透）

英國知名喜劇演員、演員兼電視主持人羅素・布蘭德 （Russell Brand）再度捲入性犯罪風暴。倫敦大都會 警察局於週二（當地時間）證實，已對布蘭德追加兩項刑事指控，分別為一項強暴罪與一項性侵罪，涉及另外兩名女性。

他曾替動畫「神偷奶爸」系列的奈安內博士配音，更曾是流行天后凱蒂佩芮的前夫。羅素・布蘭德先前對5項指控拒不不認罪，其中包括2項強姦罪、2項性侵犯罪和一項猥褻罪，涉及四4女性。警方在一份新的聲明中表示，已批准另外兩名女性提出強姦和性侵犯的額外指控。現年50歲的布蘭德將於2026年1月20日在威斯敏斯特地方法院出庭，接受兩項新指控的審理。

今年稍早，布蘭德已在倫敦南華克刑事法院針對先前指控出庭，並對所有罪名表示不認罪。相關案件涉及4名女性，指控事件發生於1999年至2005年間。該案預計將於2026年6月3日正式開庭審理。在此之前，布蘭德將持續以附條件交保狀態獲釋。

倫敦警察局重案督察法魯奇（Tariq Farooqi）表示，包括此次新增指控在內，所有報案女性目前皆由受過專業訓練的警員提供支援。他也強調，警方調查仍在持續進行中，並呼籲任何受到影響、或掌握相關資訊的人主動與警方聯繫。

本案最初於2023年曝光，當時英國第四頻道調查節目「Dispatches」與「星期日泰晤士報」聯合揭露，多名女性指控布蘭德涉及強暴、性侵與情感虐待。節目製作單位指出，當時共有5名女性願意分享自身經歷，其中4人選擇匿名。