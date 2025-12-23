「甜茶」當全球第1人 登上拉斯維加斯地標Sphere造勢

「甜茶」提摩西夏勒梅站上全球最大球體建築「Sphere」頂端。(圖／龍祥提供)

由「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的新片「橫衝直闖」（Marty Supreme），上周末於美國限量上映，締造亮眼成績，不僅拿下今年度限量上映最高開片票房，更創下自2016年以來最高單間戲院平均（PSA）票房紀錄。一舉超越「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once），寫下A24創立以來的最高紀錄，他也登賭城地標造勢，成為全球第一人。

根據映後觀眾調查，「橫衝直闖」在「整體評價」與「明確推薦度」兩項指標中，均名列A24作品史上最高表現之一，在影評網站爛番茄更開出97%的超高新鮮度。不僅如此，該片接連獲選「國家評論協會（NBR）」與「美國電影學會（AFI）」年度10大電影，並強勢入圍金球獎 音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角及最佳劇本3項大獎。

為了宣傳這部極具感官衝擊的電影，A24啟動了一系列史無前例的創意宣傳。提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限，他站上全球最大球體建築「Sphere」頂端，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上，本人親自吶喊電影上映日期，成為有史以來第一位登上該球體建築宣傳的人。

而在紐約，為了致敬片中的1950年代復古美學，地標建築帝國大廈也特別點亮了象徵「馬提精神」的明亮橘色燈光。近日更有一架印有「Marty Supreme」字樣的橘色飛艇正在洛杉磯 地區盤旋宣傳，電影同時推出潮牌外套，意外引爆跨界時尚話題，全美陷入一場時尚與體育跨界的橘色狂熱。