快訊

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「甜茶」當全球第1人 登上拉斯維加斯地標Sphere造勢

記者廖福生／即時報導
「甜茶」提摩西夏勒梅站上全球最大球體建築「Sphere」頂端。(圖／龍祥提供)
「甜茶」提摩西夏勒梅站上全球最大球體建築「Sphere」頂端。(圖／龍祥提供)

由「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的新片「橫衝直闖」（Marty Supreme），上周末於美國限量上映，締造亮眼成績，不僅拿下今年度限量上映最高開片票房，更創下自2016年以來最高單間戲院平均（PSA）票房紀錄。一舉超越「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），寫下A24創立以來的最高紀錄，他也登賭城地標造勢，成為全球第一人。

根據映後觀眾調查，「橫衝直闖」在「整體評價」與「明確推薦度」兩項指標中，均名列A24作品史上最高表現之一，在影評網站爛番茄更開出97%的超高新鮮度。不僅如此，該片接連獲選「國家評論協會（NBR）」與「美國電影學會（AFI）」年度10大電影，並強勢入圍金球獎音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角及最佳劇本3項大獎。

為了宣傳這部極具感官衝擊的電影，A24啟動了一系列史無前例的創意宣傳。提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限，他站上全球最大球體建築「Sphere」頂端，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上，本人親自吶喊電影上映日期，成為有史以來第一位登上該球體建築宣傳的人。

而在紐約，為了致敬片中的1950年代復古美學，地標建築帝國大廈也特別點亮了象徵「馬提精神」的明亮橘色燈光。近日更有一架印有「Marty Supreme」字樣的橘色飛艇正在洛杉磯地區盤旋宣傳，電影同時推出潮牌外套，意外引爆跨界時尚話題，全美陷入一場時尚與體育跨界的橘色狂熱。

電影「橫衝直闖」講述一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）。為了飾演這位怪傑，夏勒梅不僅苦練球技，更以罕見的「復古油頭與小鬍子」造型亮相，提摩西夏勒梅直言：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」

媽的多重宇宙 金球獎 洛杉磯

