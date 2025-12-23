喬治克隆尼爆家中地位弱勢 常被當笨蛋遭兒「霸凌」

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
喬治克隆尼(右)和愛妻艾瑪育有一對雙胞胎。(歐新社)
好萊塢64歲男星喬治克隆尼（George Clooney）近日分享，自己的雙胞胎孩子「壞到骨子裡」，因為他們會用義大利文狠狠嘲笑他，但他完全聽不懂。克隆尼與人權律師妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）育有8歲龍鳳胎艾拉（Ella）與亞歷山大（Alexander），孩子們精通多國語言。

克隆尼在「The Capital Evening Show with Jimmy Hill」節目中分享自己在家中的「地位弱勢」，笑說常常只能「像個笨蛋一樣坐在那裡」，看著家人取笑自己。

克隆尼表示：「孩子們會說一口流利的法文，在我們家，英文都像外語了，所以我早就處於劣勢。他們直接在我面前吐槽我，我只能看著他們問：『你剛剛說什麼？你們在講什麼？』」我太太都聽得懂，全家人也都聽得懂，只有我一個人像個白癡一樣坐在那裡」。

主持人吉米打趣問道：「喬治，他們是在霸凌你嗎？需要我介入嗎？」喬治克隆尼則笑回：「等你有小孩就知道了，他們年紀小，但其實很邪惡。他們真的壞到骨子裡，真的會把你擊垮。」他還開玩笑補充：「說真的，小心一點。或許你可以先租一個小孩來試養一個星期。」

克隆尼也罕見談到與雙胞胎的家庭生活，坦言自己是「晚一點才生小孩」，因此能有更多時間陪伴他們。他解釋，隨著年紀增長、經驗累積與經濟穩定，他現在可以更挑剔自己接演的作品；但在職涯初期，「你根本沒有選擇權」。

儘管身為影壇最具影響力的明星之一，克隆尼最近也透露，他與家人已經離開洛杉磯的鎂光燈生活，搬到法國的農莊定居。他表示，如今孩子們能在遠離媒體關注的環境中成長，擁有「更好的生活品質」。

