我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北捷再收炸彈警告 揚言「13：30放炸彈」 北捷警提高戒備

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)20日在SNL節目中與觀眾感性告別，一度當場灑淚。圖為楊伯文12月4日出席活動照片。(美聯社)
華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)20日在SNL節目中與觀眾感性告別，一度當場灑淚。圖為楊伯文12月4日出席活動照片。(美聯社)

從「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)崛起，進而跨足影壇的華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)20日在現場節目中與觀眾感性告別，一度當場灑淚。

據美聯社報導，楊伯文在SNL告別短劇中，飾演達美航空貴賓室(Delta One Lounge)員工，在機場結束最後工作前，試圖用一台壞掉的機器為客人調製蛋奶酒，一邊說：「這是我最後的班，真令人傷感，我會想念這裡一切、這裡的味道，以及來來往往的名人。」但是戲如人生，當楊伯文說到：「我只是想多享受一會兒。」突然情緒激動，忍不住淚流滿面。

▲ 影片來源：YouTube＠SaturdayNightLive（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

當晚節目邀請電影「魔法壞女巫」(Wicked)女主角亞莉安娜(Ariana Grande)主持，並與楊伯文合作演出短劇，隨後合唱「老鷹樂團」(The Eagles)經典歌曲「請回家過聖誕節」(Please Come Home for Christmas)，音樂嘉賓雪兒(Cher)這時也驚喜現身。

亞莉安娜擁抱楊博文之際仍不忘強調：「我們非常愛你。」當晚節目最後還播放紀念已故導演羅伯雷納(Rob Reiner)的照片，隨後全體演員謝幕。

35歲的楊伯文在SNL告別演出前僅數小時，才透過社群平台Instagram宣布離開SNL，同時發表一篇感性文章表達對多年合作夥伴的感謝：「我愛在SNL工作，最重要的是我愛這裡的人。」並補充道：「我在那裡時，世界上很多事情都顯得毫無意義，但是洛克菲勒中心30號(30 Rock)的工作教會我，當身邊的人讓一切變得有意義時，無論如何都要堅持下去。」

報導指出，楊伯文2018年原先在SNL劇組負責編劇，隨後在SNL短劇嶄露頭角，並自2021年起成為常駐演員，憑藉在SNL出色表現，多次獲得黃金時段艾美獎(Primetime Emmy Award)提名，儼然成為SNL的活招牌，也開啟SNL多元化新頁，楊伯文是該節目第一位華裔演員，也是為數不多、公開出櫃的LGBTQ喜劇演員之一。

華裔 艾美獎 聖誕節

上一則

中戲院長涉違紀被查… 易烊千璽藝考高分舊事遭重提

下一則

福原愛宣布再婚懷孕 前夫江宏傑發聲了

延伸閱讀

曾說觀眾可能看膩 華裔喜劇演員楊伯文告別「周六夜現場」

曾說觀眾可能看膩 華裔喜劇演員楊伯文告別「周六夜現場」
舞者跌落台下 女神卡卡大叫「停下來」演唱會一度中斷

舞者跌落台下 女神卡卡大叫「停下來」演唱會一度中斷
Spotify美加付費用戶可看MV 挑戰YouTube

Spotify美加付費用戶可看MV 挑戰YouTube
網紅強摟亞莉安娜下場曝光 這舉動看不出悔意

網紅強摟亞莉安娜下場曝光 這舉動看不出悔意

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　