觀影說劇／亞馬遜背豬逃命…傑克布萊克一看劇本超想演

傑克布萊克在亞馬遜叢林中，背著豬逃命。(圖／索尼提供)

改編自1997年經典恐怖神片「大蟒蛇：神出鬼沒」(Anaconda)，導演湯姆葛米根(Tom Gormican)從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。當主角保羅路德(Paul Rudd)與傑克布萊克( Jack Black)看到電影劇本時，兩人皆興奮大喊超想演。

保羅路德說：「導演的前作『超吉任務』(The Unbearable Weight of Massive Talent)上映時，我就看了四遍，既聰明又有趣，而且非常獨特；同樣地，這次的『大蟒蛇』也層層堆疊了笑點、動作場面與各種意想不到的驚喜！」傑克布萊克也同樣讚嘆：「『大蟒蛇』的劇本又好笑又瘋狂，我超期待能和湯姆葛米根以及他那顆瘋狂的大腦合作，『超吉任務』是我最喜愛的電影之一！」

談到電影中最印象深刻的一幕，傑克布萊克笑說絕對就是預告片中引起網路熱烈討論的亞馬遜 叢林「背豬逃命」，這場荒謬至極的無厘頭動作戲就是當初吸引他加入的原因之一，「當我在劇本裡讀到那一段時，真的笑到快抽筋了，記得當下我就說：『這部電影我拍定了！』」

導演湯姆葛米根同樣沒想到這場戲的效果這麼好，「傑克真的火力全開，在將近攝氏40度的高溫下，背著重達30磅的野豬、全身沾滿『膽汁』，在那片叢林來回狂奔，真的怎麼想怎麼好笑，不管怎麼拍都很精采」。