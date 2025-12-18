湯姆克魯斯新片50秒預告曝光 拿起鏟子演「災難喜劇」

「挖掘者」海報。（圖／華納提供）

「阿湯哥 」回來了。湯姆克魯斯 （Tom Cruise）新片「挖掘者」（Digger）首度攜手「鳥人」（Birdman）、「神鬼獵人」（The Revenant）名導阿利安卓 ．崗札雷．伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）合作，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鏟子化身超狂「挖掘者」，主演年度最瘋狂的災難喜劇。

預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟、肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以兩個鏡頭便展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力。導演阿利安卓日前接受訪問時也直言：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界。」

「挖掘者」導演阿利安卓在訪談中提到，這是他第一次與湯姆克魯斯合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情。他表示：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。他熱愛整個創作過程。電影製作已經是他40年來的人生核心。我從未見過如此全心投入的人。能與他分享這份熱情，讓我感到非常開心，同時我們也建立起一段彼此高度信任、令人難以置信的合作關係。」導演更拍胸脯保證：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚艷全世界。」

湯姆克魯斯（左）與奧斯卡名導阿利安卓·崗札雷·伊納利圖合作新片「挖掘者」。（圖／華納提供）

導演阿利安卓在新片「挖掘者」再度與三屆奧斯卡最佳攝影獎得主艾曼努爾盧貝茲基（Emmanuel Lubezki）合作，採用VistaVision膠捲拍攝，並集結「鳥人」、「神鬼獵人」的原班編劇團隊，聯手為湯姆克魯斯打造一場前所未見的大銀幕冒險。電影「挖掘者」將於2026年10月2日在美國上映。