李奧納多35年來沒完整看過「鐵達尼號」 影迷傻眼

李奧納多與凱特溫絲蕾主演的「鐵達尼號」已成經典影片。(圖／二十世紀影業提供)

51歲好萊塢 巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日語出驚人，親口坦承自己出道35年來，從未完整看過代表作「鐵達尼號」(Titanic)，消息一出震撼全球影迷。

李奧納多在「綜藝報」的招牌單元「Actors on Actors」中，與「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）對談時直言：「我其實從來沒有看過『鐵達尼號』。」珍妮佛勞倫斯當場露出難以置信的表情，立刻回應：「你現在去看一定會覺得很棒！」

不過，李奧納多語氣平靜地解釋：「我其實不太看自己演的電影。」他從小便踏入演藝圈，對於以觀眾視角回頭觀看自身作品並不習慣，這番話也透露出他一貫低調、內斂的態度。

該段訪談曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發熱烈討論。網友驚呼「李奧納多竟然沒看過自己的電影」、「這也太不可思議了吧」，更有人直言「李奧沒看過『鐵達尼號』是今天最震撼的娛樂新聞」。

「鐵達尼號」於1997年上映，製作成本約2億美元，全球票房突破22億美元，長年名列影史最賣座電影之一，更在奧斯卡 金像獎橫掃11項大獎。片中，李奧納多飾演貧窮卻浪漫的畫家「傑克」，一舉躍升為全球巨星，成為無數影迷心中的經典形象。