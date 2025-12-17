我的頻道

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

下屆美國政府承認川普金卡嗎？中國富豪卻步

史蒂芬史匹柏神祕科幻新作《揭祕日》首支預告曝光

編譯彭馨儀／即時報導
史蒂芬史匹柏(左)的科幻鉅作「揭祕日」(Disclosure Day)首支預告片曝光，愛蜜莉布朗(中)和喬許歐康納(右)主演。(美聯社)
史蒂芬史匹柏(左)的科幻鉅作「揭祕日」(Disclosure Day)首支預告片曝光，愛蜜莉布朗(中)和喬許歐康納(右)主演。(美聯社)

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的全新科幻鉅作「揭祕日」(Disclosure Day)首支預告片於16日曝光，畫面充滿詭譎，暗示一場前所未有的近距離接觸即將發生，外星生命即將揭曉。

電影開場就是震撼問題，「如果你發現我們並不孤單，如果有人向你展示、證明這一點，你會感到害怕嗎？」接著隨即切換至愛蜜莉布朗(Emily Blunt)在電視上播報天氣，突然結巴，發出外星人聲音。喬許歐康納(Josh O'Connor)飾演的角色說，「人們有權知道真相」，並誓言一次性向全世界全面披露」。鏡頭轉至他站在疑似麥田怪圈的場景，氣氛緊張神祕。

劇情細節目前仍是高度機密，製片方僅表示為「全新原創事件電影」，標註「驚悚片」。柯林弗斯(Colin Firth)、科爾曼杜明戈(Colman Domingo)及伊芙休森(Eve Hewson)也有跨刀出演。這是史匹柏自2022年回憶錄電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)後，首部導演新作。

對史匹柏而言，「揭祕日」象徵重返大眾喜愛的暑期鉅片市場。他1975年以「大白鯊」(Jaws)開創暑假檔模式，後續相繼推出「E.T.外星人」、「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)等強烈科幻色彩的電影。近年，他轉向如「間諜橋」(Bridge of Spies)、「郵報：密戰」(The Post)等劇情片，但2018年的「一級玩家」(Ready Player One)證明其科幻功力不減。

「揭祕日」延續史匹柏擅長的主題：外星人。他在「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind」、「E.T.外星人」、「世界大戰」(War of the Worlds)及「法櫃奇兵4：水晶骷髏王國」(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)中，反覆探索人類與外星的接觸。此次新片融合UFO陰謀論與全球披露元素，預告中「真相大白」的宣言，呼應當代外星人目擊熱潮。

