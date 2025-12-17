過世13年… 迪斯可天后唐娜莎曼 多首金曲入名人堂

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
唐娜莎曼去世13年後，多首代表作選入「歌曲作者名人堂」。（路透資料照片）
唐娜莎曼去世13年後，多首代表作選入「歌曲作者名人堂」。（路透資料照片）

歌手唐娜莎曼(Donna Summer)去世13年後，「名人堂」(Hall of Fame)宣布，已追授這位迪斯可（Disco）界女王的多首家喻戶曉永恆金曲包括「Love to Love You Baby」、「I Feel Love」、「Bad Girls」、「Dim All the Lights」、「On the Radio」和「She Works Hard for the Money」等進入「詞曲作者名人堂」(Songwriters Hall of Fame)。

洛杉磯Cecconi’s的蝴蝶廳(The Butterfly Room)所舉行的儀式上，2012年去世、享年63歲的莎曼正式成為詞曲作者名人堂的一份子；儀式由奧斯卡得獎詞曲作家保羅威廉斯(Paul Williams)主持，莎曼的丈夫布魯斯蘇達諾(Bruce Sudano)以及他們的女兒布魯克林蘇達諾(Brooklyn Sudano)和阿曼達蘇丹諾拉米雷斯(Amanda Sudano Ramirez)皆出席了儀式。

「唐娜莎曼不僅是20世紀最具代表性的歌手和藝人，她也是有史以來最偉大的詞曲作家之一，改變了音樂的進程，」威廉斯在聲明中指出，「她創作的歌曲永恆而超凡脫俗，持續觸動著我們的靈魂和想像力，激勵著全世界翩翩起舞，更重要的是，去感受愛。」

莎曼將節奏藍調、靈魂樂、流行樂、放克、搖滾、迪斯可和電子音樂完美融合，在70年代和80年代創作出了無數首冠軍單曲，並擁有三張白金唱片；莎曼還五度榮獲葛萊美獎，無論是身為歌手，還是詞曲作家，莎曼都勢不可擋。

「這對我來說意義非凡，因為我知道這對唐娜來說有多重要，」莎曼的丈夫蘇達諾在新聞稿中表示，「在她漫長的職業生涯中，她獲得了無數榮譽，但她始終覺得自己在歌曲創作方面沒有得到應有的尊重。所以，她被選入詞曲作者名人堂一事，我知道在某處的她一定非常開心。」

詞曲作者名人堂成立於1969年；凡是擁有大量優秀作品的詞曲作家，在歌曲首次商業發行20年後，即可獲得入選資格。

演活變態惡女代價大 金裕貞拍家暴戲 身心俱疲

「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

