舞者跌落台下 女神卡卡大叫「停下來」演唱會一度中斷

女神卡卡演唱會驚爆舞者跌落意外。（取材自Instagram）

流行天后女神卡卡 （Lady Gaga ）巡演再傳驚險插曲。根據美國娛樂媒體「Page Six」報導，她在澳洲 雪梨雅高體育場（Accor Stadium）舉行「Mayhem Ball」巡演最終場時，因突如其來的豪雨導致舞台濕滑，一名舞者不慎從舞台跌落，演唱會一度緊急中斷。

網路瘋傳影片可看到，女神卡卡演唱「Eden of Garden」的時候，舞者們在被雨水打濕的舞台上向前行進，過程中其中一名舞者腳步打滑，瞬間失去平衡跌下舞台。事故發生後，女神卡卡立刻衝向前，其他舞者與工作人員也迅速反應，她更揮手大喊「停下來」，當場叫停演出。

隨後，女神卡卡透過麥克風對觀眾說「請等一下」，並親自下台關心舞者狀況，詢問是否受傷。為了確保舞者安全，她決定暫停演出，讓團隊更換適合雨天的鞋子後再繼續表演。所幸該名舞者並未受傷，演出稍作調整後順利恢復，舞者也重新回到舞台完成演出。事後，他在社群平台向關心的粉絲報平安，表示「我沒事」，並感性寫道：「很開心能平安完成今年最後一場演出。」

不過，女神卡卡最近巡演狀況很的，上周則有一名曾因襲擊亞莉安娜（Ariana Grande）而引發爭議的男子，也在女神卡卡於布里斯本桑科普體育場開唱前數小時，遭主辦單位請出場外。