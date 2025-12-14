我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯卡名導羅伯雷納。（美聯社）
奧斯卡名導羅伯雷納。（美聯社）

奧斯卡名導羅伯雷納（Rob Reiner）位於洛杉磯的自宅14日被發現有一男一女陳屍其中。TMZ已確認，發現身亡的兩人為羅伯雷納及其妻子蜜雪兒（Michele）。

據報導，此為發生於洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）地區的雙屍命案，該住宅經地政資料顯示屬於知名導演羅伯雷納名下。

消息人士向ABC News表示，兩名死者疑似遭利器刺殺身亡。警方指出，於當地時間下午3時40分接獲通報前往該住宅，並在聲明中稱此案為「顯然的兇殺案件」。

洛杉磯消防局證實，警方在屋內發現一名男性與一名女性已無生命跡象，年齡分別為78歲與68歲。目前，兩名死者的身分及確切死因尚未對外公布，但兩名死者的年齡與羅伯雷納夫妻相符。

羅伯雷納為好萊塢重量級導演，代表作包括「公主新娘」（The Princess Bride）、「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally…）、「一路玩到掛」（The Bucket List）、「白宮夜未眠」（The American President）等多部經典電影。

洛杉磯 哈利 白宮

上一則

「因不可抗力」臨時缺席EXO見面會… 張藝興親揭原因 粉絲炸鍋

延伸閱讀

洛杉磯男涉殺妻棄屍國家森林 報失蹤掩罪、攜3子外逃

洛杉磯男涉殺妻棄屍國家森林 報失蹤掩罪、攜3子外逃
60歲「摩登大聖」男星彼得格林猝逝 日76歲名導原田真人逝世

60歲「摩登大聖」男星彼得格林猝逝 日76歲名導原田真人逝世
曾入圍奧斯卡 「誰殺了陳果仁」導演崔明慧73歲逝

曾入圍奧斯卡 「誰殺了陳果仁」導演崔明慧73歲逝
洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤