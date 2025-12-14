「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

奧斯卡名導羅伯雷納。（美聯社）

奧斯卡名導羅伯雷納（Rob Reiner）位於洛杉磯 的自宅14日被發現有一男一女陳屍其中。TMZ已確認，發現身亡的兩人為羅伯雷納及其妻子蜜雪兒（Michele）。

據報導，此為發生於洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）地區的雙屍命案，該住宅經地政資料顯示屬於知名導演羅伯雷納名下。

消息人士向ABC News表示，兩名死者疑似遭利器刺殺身亡。警方指出，於當地時間下午3時40分接獲通報前往該住宅，並在聲明中稱此案為「顯然的兇殺案件」。

洛杉磯消防局證實，警方在屋內發現一名男性與一名女性已無生命跡象，年齡分別為78歲與68歲。目前，兩名死者的身分及確切死因尚未對外公布，但兩名死者的年齡與羅伯雷納夫妻相符。

羅伯雷納為好萊塢重量級導演，代表作包括「公主新娘」（The Princess Bride）、「當哈利 遇上莎莉」（When Harry Met Sally…）、「一路玩到掛」（The Bucket List）、「白宮 夜未眠」（The American President）等多部經典電影。