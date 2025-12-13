喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

艾美舒默外型變化極大。（美聯社）

好萊塢喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）正式宣布婚姻告終。她於上週五在 Instagram 發文，證實與結婚7年的丈夫、名廚克里斯費雪（Chris Fischer）已和平分手，消息一出立刻引發外界關注。

艾美曬出兩人曾一同搭乘地鐵 的合照，並在貼文中寫道：「我和克里斯做出了艱難的決定，在結婚7年後結束婚姻。我們依然非常愛彼此，也會持續把重心放在一起撫養兒子身上。」她也強調，這次分開是理性且友善的決定，「一切都是愛與尊重，我們永遠是一家人」。

她原本是肉肉的棉花糖女孩，近日則瘦成一道閃電，針對近日外界盛傳分手原因與她瘦身成功有關，艾美也不改一貫幽默本色，親自澄清謠言。她表示，婚變「不是因為我瘦了幾公斤，就覺得自己可以另覓對象」，也不是因為老公是「帥氣又得獎的名廚」。她呼籲外界尊重隱私，語氣中仍帶著招牌式的自嘲與諷刺。

艾美舒默和老公克里斯費雪結束7年婚姻。（美聯社）

其實婚姻亮紅燈早有跡象。稍早之前，艾美曾在社群平台發表意味深長的貼文，引發粉絲猜測感情狀態，加上她多次被拍到未戴婚戒，更讓傳聞甚囂塵上。當時她也曾回應，若真有變化，「絕不會是因為減重 或任何健康因素」。

艾美與克里斯於2018年2月在加州馬里布結婚，婚後生活一向低調。今年稍早，外媒曾獨家披露，她試圖出售夫妻共同居住、位於紐約布魯克林、價值約1275萬美元的別墅，且多次降價，當時已引發外界揣測。

近一年來，艾美人生變化不少，不僅身形明顯消瘦，也坦言在醫師指導下使用減重藥物，並曾透露自己罹患庫欣氏症候群，導致外貌浮腫。如今正式對外宣布婚姻結束，她選擇用坦率與幽默面對人生轉折，也獲得不少粉絲與圈內好友的支持與祝福。