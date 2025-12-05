國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
李奧納多以「一戰再戰」拿下他的第3座國家評論協會表演獎。（圖／華納提供）
李奧納多以「一戰再戰」拿下他的第3座國家評論協會表演獎。（圖／華納提供）

2025年國家評論協會獎揭曉，李奧納多（Leonardo DiCaprio）以「一戰再戰」奪影帝，該片也拿下最佳影片、最佳導演、最佳男配角、突破性演出獎，成為大贏家。另外，台灣奧斯卡國際影片代表「左撇子女孩」也被選入5大國際影片。

名導保羅湯瑪斯安德森以「一戰再戰」第4度拿下國家評論協會大獎，也是他第2度拿下最佳導演；李奧納多則是拿下第3座國家評論協會表演獎，過去他曾以「戀戀情深」和「決殺令」獲得最佳男配角肯定。

其他獎項部分，威尼斯影后蘿絲拜恩憑藉「媽的踹爆你」獲最佳女主角，此前她剛拿下紐約影評人協會獎，明年奧斯卡獎季聲勢看漲。挪威女星英加伊布斯多特利利亞則以「情感的價值」拿下最佳女配角獎，該片評價極高，這是她首度獲得主要獎季的獎項肯定。

另外，第41屆美國獨立精神獎於3日公布入圍名單，剛以「幸福之路」金馬獎二度封帝的張震入圍最佳主角，奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔也提名最佳導演獎。張震更成為第3位提名美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，前2位分別為1994年「飲食男女」的郎雄，以及2007年憑「色，戒」角逐的梁朝偉

國家評論協會成立於1909年，每年最早公布電影獎項，被視為好萊塢頒獎季的起跑信號。動作片「一戰再戰」（One Battle After Another）橫掃今年的國家評論協會獎，李奧納多狄卡皮歐奪最佳男主角。

李奧納多在電影「一戰再戰」中的場景。 （圖／華納提供）
李奧納多在電影「一戰再戰」中的場景。 （圖／華納提供）
威尼斯影后蘿絲拜恩憑藉「媽的踹爆你」獲最佳女主角，拿下2025年國家評論協會獎最...
威尼斯影后蘿絲拜恩憑藉「媽的踹爆你」獲最佳女主角,拿下2025年國家評論協會獎最佳女主角,明年奧斯卡獎季聲勢看漲。（圖／好威提供）

