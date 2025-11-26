觀影說劇╱「換乘真愛」深情前夫 卡倫透納突破完美求解放

卡倫透納在「換乘真愛」中飾演深情男人。（圖／采昌提供）

英國男星卡倫透納（Callum Turner）在「換乘真愛」與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）和麥爾斯泰勒（Miles Teller）共譜浪漫奇幻三角戀。卡倫透納在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」，他擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。

然而不論是片中的路克，或是片外的他，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」

而他的最終表演也令導演大衛弗萊恩（David Frayne）驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」更直呼：「這就是我要的。」

深陷「永恆」終極二選一的「換乘真愛」，早在創作初期，導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）便已決定好女主角的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念，並表示：「從一開始，我們就不希望這個決定變成『顯而易見』的選項。

兩個男人都很好，而我們要確保觀眾都能感受到那樣的『兩難』，也明白這不是只有兩個選項的世界。」因此他們花費大量時間與心血撰寫劇本，派翠克康南恩也分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方。」