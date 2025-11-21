泰勒絲婚前最後一個感恩節 凱爾西分享家族傳統菜餚

我的頻道

世界新聞網／輯
泰勒絲與未婚夫凱爾西可能會一起度過單身前最後一個感恩節。（路透）
NFL球星凱爾西（Travis Kelce）日前在Podcast節目「新高度」（New Heights）感恩節特別篇中，公開了家族一年一度的感恩節傳統，也讓外界關注他的未婚妻、流行天后泰勒絲（Taylor Swift）是否會一同出席。

「新高度」由凱爾西與他的哥哥、前NFL球員傑森共同主持。

傑森在節目中表示，感恩節在他心中別具意義，因為他、母親唐娜以及妻子凱莉每年都會為家族晚餐準備特定料理。38 歲的傑森興奮分享自己最喜歡的菜餚：「我超愛馬鈴薯泥和玉米。凱莉做的四季豆砂鍋超級好吃，我非常愛那道菜，媽媽的餐包也是必備。」

而凱爾西則最期待奶油通心麵。傑森笑稱，弟弟一直是「奶油通心麵狂熱者」，但他個人認為這道菜「被過譽了」。

傑森也透露，近年他開始自行研發感恩節火雞的料理方式，以油炸火雞取代傳統烤火雞，成為家族餐桌上新的變化。

至於泰勒絲今年是否會與凱爾西家族共同過節，兩人並未透露，但外界推測她「很可能出席」，因為去年雙方也一起慶祝。

去年，凱爾西家人曾前往納許維爾與泰勒絲的家人團聚，兩個家庭共同享用感恩節大餐。

感恩節 泰勒絲 NFL

