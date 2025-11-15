女神卡卡自揭精神崩潰曾吃藥 現已恢復 慶幸還活著

女神卡卡(Lady Gaga)自爆拍攝「一個巨星的誕生」精神崩潰，坦言自己服用鋰鹽，後來健康急轉直下入院接受精神科治療。（取材自Instagram）

女神卡卡 (Lady Gaga)在事業如日中天之際，精神健康狀況卻是急轉直下。

「滾石」雜誌(Rolling Stone)封面故事中，這位女神透露，她曾經服用過「鋰鹽」(lithium)，並在「喬安」(Joanne)世界巡回演唱會期間，因此精神疾病發作；該巡迴演唱會在2017年8月登場，但於2018年2月取消。

這位39歲的流行天后表示，這次的精神健康危機是發生在電影「一個巨星的誕生」拍攝後；這部電影後來為卡卡拿到奧斯卡 最佳女主角提名，並抱回奧斯卡最佳原創歌曲獎。

「我拍『一個巨星的誕生』時服用鋰鹽；我妹妹對我說：『我看不到我姊姊了。』」卡卡這樣告訴「滾石」雜誌。

這場健康危機發生在卡卡於2017年2月在休士頓舉行的第51屆超級盃 壓軸演出之前；一年後，根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，女神卡卡因慢性疼痛疾病「肌纖維痛」(Fibromyalgia)帶來的「劇烈疼痛」，取消了剩10場的歐洲巡演。

「我取消了巡迴演出。我還去醫院接受了一天的精神治療；我需要休息一下。我什麼都做不了，」女神卡卡告訴「滾石」雜誌，「我徹底崩潰了；那真的很可怕。有一段時間，我甚至覺得我好不了了。」

卡卡表示，她成功從心理健康問題中恢復過來，並認為自己現在是個「健康且完整」的人；她補充表示：「我很慶幸還活著；我知道這聽起來可能有點誇張，但我們都知道事情可能會如何發展。」

她將自己的成功歸功於她的支持系統，其中包括她的未婚夫、企業家麥可波蘭斯基(Michael Polansky)，並補充說：「愛上一個真正關心我的人，對我的影響非常大。」

「當你不知該如何做自己時，又能如何學會在某人面做自己呢？」卡卡補充說道。