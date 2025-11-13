「穿著Prada的惡魔2」預告首曝 梅姨1句話嗆翻安海瑟薇

梅莉史翠普(左)和安海瑟薇在「穿著Prada的惡魔2」再度合體。（圖／二十世紀影業提供）

萬眾矚目的「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）前導預告終於曝光，短短幾十秒卻讓全球影迷尖叫。奧斯卡 影后梅莉史翠普（Meryl Streep）與安海瑟薇（Anne Hathaway）暌違近20年再度同框，重現時尚魔頭米蘭達（Miranda Priestly）與菜鳥助理安迪（Andrea Sachs)再度碰頭。

影片中，米蘭達在電梯裡冷冷對安迪說出那句：「妳花的時間可真久啊。」一秒讓人回想起她當年的毒舌霸氣，也幽默呼應影迷苦等近20年的現實。

雖然預告裡尚未出現同樣將回歸的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）與史丹利圖奇（Stanley Tucci），但僅憑這段重逢畫面，已足以掀起網路熱議。

2006年上映的首集改編自蘿倫．魏絲柏格（Lauren Weisberger）同名小說，描述剛畢業的安迪進入高端時尚雜誌「Runway」擔任總編米蘭達的助理，飽受職場地獄訓練。續集將重返紐約時尚圈與Runway雜誌辦公室，講述米蘭達如何在紙本媒體式微的數位時代中掙扎求生。

「穿著Prada的惡魔2」由原班人馬大衛．法蘭柯（David Frankel）執導，編劇艾琳．布洛許．麥肯納（Aline Brosh McKenna）回歸操刀。新加盟卡司包括肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、西蒙妮艾許莉（Simone Ashley）、賈斯汀瑟洛斯（Justin Theroux）、劉玉玲（Lucy Liu）與派崔克布拉梅爾（Patrick Brammall）等人。

有媒體更爆料，新世代性感女神席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）也曾現身片場，但角色尚未曝光。「穿著Prada的惡魔2」預計將於2026年5月全球上映。