泰勒絲「星夢」賣翻天 沒入圍葛萊美有原因

流行天后泰勒絲新專輯因不符入圍條件，無緣第68屆葛萊美獎。（路透資料照片）

第68屆葛萊美 獎(Grammy Awards)入圍名單公布，不同於往年，今年入圍名單更加多元，不過流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)推出的新專輯因不符入圍條件，讓許多粉絲相當失望。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，葛萊美主辦單位「美國錄音學院」(Recording Academy)為擺脫長期以男性為主的陋習，以及提名過程的利益衝突與小圈子文化，2025年度有超過3800位音樂創作者與專業人士加入：「新成員中50%年齡在39歲以下，58%為有色人種，35%為女性。」並強調：「此次首度向拉丁錄音學院(Latin Recording Academy)所有投票會員發出邀請，期望建立更具全球性的評審團。」

今年葛萊美入圍名單囊括四面八方的優秀創作者，令入耳目一新，饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)去年憑藉與Drake的對戰歌曲Not Like Us獲得年度錄音獎，今年與歌手SZA合作新歌Luther以及專輯GNX等獲得九項提名，是最大贏家。

還有波多黎各歌手壞痞兔(Bad Bunny)2022年專輯Un Verano Sin Ti創下首張入圍年度專輯的全西語專輯，並抱走三座葛萊美獎的他今年更獲得六項提名佳績，無疑為即將到來的超級盃 中場秀增添更多話題。

此外，流行女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)憑藉專輯Man's Best Friend入圍年度專輯等六項提名，還有女神卡卡(Lady Gaga)好評如潮的新專輯「狂亂」(Mayhem)也一舉入圍七項；至於新人獎入圍名單，女性表現同樣出色，英國藍調歌手奧莉維亞迪恩(Olivia Dean)與英國網紅歌手粉紅豹女孩(PinkPantheress)過去一年來，憑藉社群平台抖音(TikTok)爆紅，被視為得獎熱門人選。