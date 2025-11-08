我的頻道

紐約「無線電城火箭女郎」慶百年 木偶士兵像骨牌倒下

編譯尤寶琪／綜合報導
今年滿百歲的「無線電城火箭女郎」(Radio City Rockettes)舞團，去年12月13日在聖誕奇觀秀上表演木偶士兵遊行舞蹈。(美聯社)
紐約市假期季節的一大盛事：「無線電城火箭女郎」(Radio City Rockettes)舞團，今年滿百歲了。

這個知名舞團的年度「聖誕奇觀」(Christmas Spectacular)即將在本周登場，歡慶舞團成立100周年；這個充滿了佳節氣氛的演出，有著一系列整齊劃一的舞蹈，包括舞團最經典且精準的踢腿舞，以及深受觀眾喜愛的「木偶兵大遊行」(Parade of the Wooden Soldiers)；在「木偶兵大遊行」節目中，打扮成木偶士兵的舞者，以軍隊行軍的隊形排列，然後像骨牌一樣，一個一個倒下，畫面非常令人印象深刻。

火箭女郎所代表的，是舊時代紐約的風貌；當時，紐約的百老匯以奢華的歌舞表演、精美的服飾和華麗的舞台布景而聞名；最初只是一個來自中西部，由16名技藝精湛的舞者組成的小團體，火箭女郎經過一個世紀的歷程，發展成了如今擁有80多名成員、每天演出多達五場的龐大舞團；她們表演融合了多種舞蹈風格，包括爵士舞、踢踏舞和芭蕾舞。

紐約的聖誕節演出，始於1933年，但舞團本身的歷史，則可追溯到在1925年成立於 密蘇里州聖路易(St. Louis)的「密蘇里火箭」(Missouri Rockets)。

他們被暱稱「蘿西」(Roxy)的劇院經理羅薩費爾(S.L. Rothafel)帶到了紐約市；羅薩費爾一開始將他們改名為「蘿西女郎」(Roxyettes)，後來在1932年劇團遷至新建的無線電城音樂廳時，最終定名為「火箭女郎」。

火箭女郎舞團在二戰期間，因曾為疲憊的美國大軍演出而聲名大噪，且在過去幾十年來，也一直都是紐約市傳統活動「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)中的常客；除此之外，火箭女郎在近年來還曾出現於國家美式足球聯盟(NFL)超級盃中場秀(Super Bowl halftime show)、美國國家廣播公司(NBC)的「周六夜現場」(Saturday Night Live)等眾多重大活動和電視節目中。

今年滿百歲的「無線電城火箭女郎」舞團，火箭女郎們10月30日排練「木頭士兵遊行」...
