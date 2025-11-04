我的頻道

喬納森拜利當選「最性感男人」眾生相雜誌首位出櫃得主

記者胡玉立／即時報導
英國男星喬納森拜利「眾生相」雜誌選為2025年度「最性感男人」。(美聯社)
英國男星喬納森拜利「眾生相」雜誌選為2025年度「最性感男人」。(美聯社)

「眾生相」(People)雜誌4日宣布，在「魔法壞女巫」(Wicked)熱門音樂劇電影系列中，扮演王子費耶羅(Prince Fiyero)的英國男星喬納森拜利(Jonathan Bailey)為2025年度「最性感男人」。拜利是首位公開出櫃的年度「最性感男人」得主，展現男女通吃特質。

現年37歲的喬納森拜利告訴「眾生相」，「這是莫大榮幸，我受寵若驚。太不可思議了。」該雜誌7日實體發行版本將以這位英國同志男神作為封面人物。

喬納森拜利由百老匯舞台投身演藝圈，近年在影視界炙手可熱；他先在Netflix影集「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)嶄露頭角，去年在大銀幕處女作「魔法壞女巫」中，發揮能歌能舞的演藝才華，迷倒眾生。該片下集訂11月21日上映。

「眾生相」選擇在吉米法倫(Jimmy Fallon)主持的「吉米A咖秀」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)節目中，宣布2025年最性感男人得主。拜利當場從去年最性感男人得主約翰克拉辛斯基(John Krasinski)手中接下桂冠。

除了「柏捷頓家族」和「魔法壞女巫」，喬納森拜利還因演出Showtime影集「同路人」(Fellow Travelers)，獲2024年艾美獎提名。7月上映的「侏羅紀世界：重生」(Jurassic World Rebirth)亦由他主演。

拜利告訴「眾生相」，他五歲時，祖母帶他去看音樂劇「孤雛淚」(Oliver!)，他當時就立志成為演員；不到兩年，他實現了演員夢，加入皇家莎士比亞劇團(Royal Shakespeare Company)。此後他累積豐富舞台經驗，今年稍早還在倫敦主演莎士比亞劇作「理查二世」(Richard II)。

拜利曾公開談論其同志演員身分，並創立慈善基金會「無恥基金」(The Shameless Fund)，旨在支持LGBTQ+社群，建立無歧視世界。

「眾生相」自1985年開始宣布「最性感男人」，首年得主是梅爾吉勃遜(Mel Gibson)，其他得主包括布萊德彼特(Brad Pitt)、喬治克隆尼(George Clooney)、大衛貝克漢(David Beckham)等。

