「最後生還者」第二季回歸 聚焦落幕5年後 衝突一觸即發

「最後生還者」第二季設定在在第一季事件落幕的5年後。(圖／HBO｜Max提供)

創下首播收視紀錄的 HBO 原創影集「最後生還者」第一季，完美平衡末日後生存考驗的現實黑暗面和愛與失去的淒美時刻。故事發生在現代文明毀滅20年後，第一季探索了疫情 爆發起因、喬爾（Joel）與艾莉（Ellie）逐漸建立感情、Ratna Pertiwi（Christine Hakim 飾）對於感染的驚人發現，以及無數充滿意義的連結，讓粉絲產生深刻共鳴。

「最後生還者」第二季設定在在第一季事件落幕的5年後，喬爾與艾莉之間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。第二季回歸的卡司陣容包括佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演喬爾、貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）飾演艾莉、蓋布瑞盧納（Gabriel Luna）飾演湯米（Tommy）以及盧蒂娜衛斯理（Rutina Wesley）飾演瑪麗亞（Maria）。

另外，目前已公開的新演員包括凱特 琳德弗（Kaitlyn Dever）飾演艾比（Abby）、伊莎貝拉莫娜（Isabela Merced）飾演狄娜（Dina）、英馬齊諾（Young Mazino）飾演傑西（Jesse）、Ariela Barer 飾演梅兒（Mel）、塔蒂嘉布莉兒（Tati Gabrielle）飾演諾拉（Nora）、斯賓塞洛德（Spencer Lord）飾演歐文（Owen）、丹尼拉米雷斯（Danny Ramirez）飾演曼尼（Manny）以及傑佛瑞萊特（Jeffrey Wright）飾演艾薩克（Isaac）。另外，凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）也將客串出演。