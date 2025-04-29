新黑寡婦「雷霆」耍狠 沒用替身跳下118層樓：嚇傻了

佛羅倫絲普伊演出「雷霆特攻隊*」，對細節相當堅持。(美聯社)

漫威 全新大作「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts*)舉辦國際線上記者會，「新黑寡婦」(Black Widow)佛羅倫絲普伊(Florence Pugh)飾演的葉蓮娜，開場就從118層高樓一躍而下，她直言：「看到劇本根本嚇傻！」

佛羅倫絲普伊解釋，其實這幕非常絕美，能讓人徹底感受到她的絕望、心痛。而且她並沒有用替身，並謙虛表示，片中還是有很多高難度動作戲，還是需要替身演員還有吊鋼絲才能完成。

片中有一場跳高樓的戲，劇組本來打算讓葉蓮娜穿上超級英雄服，但普伊卻有不同想法：「如果葉蓮娜已經不在乎生死，主動要求去執行這種有可能喪命的任務，那她不應該穿著有保護功能的衣服」，最後，取而代之的是簡單運動服。

「紅色衛兵」的大衛哈伯(David Harbour)在片中飾演葉蓮娜養父，他也強調佛羅倫絲普伊很有自己的想法，「她堅持要穿運動服、堅持要很狼狽」。普伊也提到其中一場「父女爭執戲」，兩人終於打開心房吼出來「你讓我失望了」，她形容這種真實又難堪的互動，其實才是成長碎裂的模樣。

而外界關注的「復仇者聯盟 ：毀滅日」(Avengers: Doomsday，暫譯簡稱：復仇者聯盟5)，外界以為已機密開拍，漫威總裁凱文費奇(Kevin Feige)在記者會上則驚吐：「今天才開拍」。