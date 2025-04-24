不熬夜… 62歲黛咪摩爾不怕老 凍齡秘訣大公開

黛咪摩爾分享自己的養生之道。(歐新社資料照片)

62歲好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）以電影「懼裂」（The Substance）再創演藝巔峰，不僅拿下金球獎 電影喜劇類影后，雖然最後奧斯卡 影后由麥琪麥迪遜（Mikey Madison）拿下，但黛咪摩爾依舊是話題焦點。她最近被「時人」雜誌評選為百大影響人物之一，她受訪坦誠地表達了對「變老」的感受。

黛咪摩爾表示，「我現在比以往任何時候都更加自信，我發現最大的自由來自於對自我更深層的接納。我想這也是我每天都在反思的事情。」但她也俏皮承認說：「這並不意味著當我照鏡子時我不會想，『天哪，我看起來老了，天哪，我的臉塌下來了』，我可以大方接受自己模樣。」

黛咪摩爾也分享自己維持身材和容貌的方法，她透過吃雞蛋 等「營養飲食」來保持165公分的窈窕身材，不過，她不吃肉是素食主義。 「我認為幸福很大程度上在於內在的健康，我已經意識到睡眠有多重要，不熬夜是最重要的養生和保養」。

她在談到自己的日常生活和計畫時說道。「當然，我並不完美，我也愛喝紅牛，我很喜歡。我喜歡留長髮也會染髮，但我打算有一天不再染髮」。

黛咪摩爾出道45年，今年終於奪下首座金球獎影后，這也是她第一次以演員的身分獲得獎項。她曾激動表示「30年前有個製片告訴我，我是爆米花女星，好像我不配擁有這一刻。我可以拍成功的商業片賺大錢，但我的演技不會被認可，當時的我相信了他的話」。

如今，她十分感謝導演相信她能勝任這個角色，她說，「當我們覺得自己不夠聰明、不夠漂亮、不夠瘦、不夠成功，或者總是覺得自己不夠好的時候，有一位女性對我說了一句話：你永遠不可能足夠，但只要你放下那把衡量的尺，你就能找到屬於自己的價值」。