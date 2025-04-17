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去世前曾移植肝臟「花邊教主」惡女死因曝光　　

記者陳穎／綜合報導
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蜜雪兒雀柏格今年2月驟逝，享年39歲。(路透)
蜜雪兒雀柏格今年2月驟逝，享年39歲。(路透)

因在經典美劇「花邊教主」（Gossip Girl）中成功塑造反派角色「喬治娜」（Georgina Sparks）而大受歡迎的女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg），2月時被發現在紐約市的一處公寓中去世，年僅39歲。如今死因被揭曉，她去世前曾接受肝臟移植手術，法醫稱主要死因是糖尿病併發症

據媒體報導，蜜雪兒當天上午被母親發現倒在紐約的家中。警方接報後迅速趕到現場，初步調查並未發現任何可疑跡象，死因仍需驗屍和法醫鑒定進一步確認，但她的母親一度不願意驗屍，如今兩個月過去了，真正的死因也被揭曉。

她去世前的一段時間裡，她曾因健康因素接受了肝臟移植手術，媒體報導，有些人是長期飲酒的結果，這也是美國人接受肝臟移植的最常見原因。據紐約市首席法醫辦公室的聲明稱，蜜雪兒雀柏格的主要死因是糖尿病併發症，但尚不清楚這位藝人是罹患1型還是2型糖尿病。

蜜雪兒是童星出道，透過「超級大間諜」（Harriet the Spy）、「神秘肌膚」（Mysterious Skin）等影視作品在觀眾心中留下深刻印象，其中她在「花邊教主」中飾演反派角色喬吉娜（Georgina Sparks），更成為觀眾最難以忘懷的名角色。

糖尿病 紐約市 併發症

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