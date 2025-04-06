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黛菲慘遭下藥綁架、強暴退隱10年 復出又遭喪母之痛

記者陳穎／綜合報導
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英國歌手黛菲曾三度入圍葛萊美獎。(取材自Duffy官網)
英國歌手黛菲曾三度入圍葛萊美獎。(取材自Duffy官網)

因「Mercy」一曲紅遍全球的英國歌手黛菲(Aimee Anne Duffy)，曾三度入圍葛萊美獎，音樂才畫受到肯定，但她因遭受非人經歷消失演藝圈十年。如今她重振旗鼓準備復出，竟又面臨喪母之痛，讓喜愛她的歌迷非常心疼。

黛菲神隱多年，在2020年時在社群發表長文，披露自己在某一年的生日當天在餐館被下藥、綁架還被帶出國，然後被關押在酒店房間中，並在四個星期內反覆遭到強姦。自從那場磨難後，達菲完全封閉自我，「獨自一人度過了將近十年」。

事隔多年，她突然公布這段傷痛過往是因為大家「都活在傷人的世界裡」、「如果你覺得孤單，我希望這段故事能安慰你，讓你不會那麼感到羞恥」。

不過，她也因為這個嚴重創傷，和家人關係疏離，加上當時遇到疫情，更是無法和家人碰面。她媽媽長年有胃潰瘍的問題，但她無力去陪伴母親。

據英國「每日郵報」報導，黛菲這些年靠著心理醫生逐漸恢復正常生活，也和母親保持電話聯繫。雖然母女還是沒有見面，但直到母親過世前她都有和母親通話，只是沒想到就此天人永隔。

疫情 葛萊美

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