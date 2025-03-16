影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻「推斷死亡後曾電話約看診」

影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)

奧斯卡影帝金哈克曼與妻子荒川上月底雙雙陳屍新墨西哥州 住家引發轟動，當局法醫3月初表示，荒川先感染漢他病毒身亡，一周後患有阿茲海默症 的金哈克曼因心臟病 等因素自然死亡。不過，新墨西哥州一名醫師出面爆料，荒川在法醫推斷死亡時間的24小時後曾經致電診所，使得圍繞影帝離世的謎團再度變得撲朔迷離。

新墨西哥州聖塔菲市法醫經過屍檢後表示，65歲的荒川於2月11日死於漢他病毒，整整一周後，95歲的金哈克曼患有阿茲海默症，結合心臟衰竭身亡。

不過，聖塔菲市克伯里健康診所醫師柴爾德（Josiah Child）告訴星期日郵報：「哈克曼太太並非死於2月11日，因為她曾經在2月12日致電診所。」

柴爾德透露，荒川死前幾周曾打給診所幾次，詢問有關為丈夫預約心臟超音波檢查，「後來她為自己預約了2月12日就診。看病原因和呼吸系統無關。」他還補充「那次預約與漢他病毒無關」，且通話均未出現呼吸窘迫的症狀。

不過，荒川先在2月10日致電診所取消預約，原因是金哈克曼身體不適。

柴爾德說：「可是她在2月12日當天上午又打了電話，診所其中一名醫師告訴她當日下午可以來就診。」但是之後荒川從未現身，診所打了幾次電話也無人接聽。

報導描述，荒川被發現時倒臥浴室，周圍地板散落許多藥丸，金哈克曼則陳屍在距離她20英尺外的雜物間地板。

漢他病毒在美國是罕見疾病，在新墨西哥州北部，病毒會經由糜鼠的糞便和尿液傳播。清掃老鼠住的地方或櫃子時，病毒通常會經由空氣傳播。