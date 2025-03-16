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影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻「推斷死亡後曾電話約看診」

編譯盧思綸／即時報導
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影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)
影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)

奧斯卡影帝金哈克曼與妻子荒川上月底雙雙陳屍新墨西哥州住家引發轟動，當局法醫3月初表示，荒川先感染漢他病毒身亡，一周後患有阿茲海默症的金哈克曼因心臟病等因素自然死亡。不過，新墨西哥州一名醫師出面爆料，荒川在法醫推斷死亡時間的24小時後曾經致電診所，使得圍繞影帝離世的謎團再度變得撲朔迷離。

新墨西哥州聖塔菲市法醫經過屍檢後表示，65歲的荒川於2月11日死於漢他病毒，整整一周後，95歲的金哈克曼患有阿茲海默症，結合心臟衰竭身亡。

不過，聖塔菲市克伯里健康診所醫師柴爾德（Josiah Child）告訴星期日郵報：「哈克曼太太並非死於2月11日，因為她曾經在2月12日致電診所。」

柴爾德透露，荒川死前幾周曾打給診所幾次，詢問有關為丈夫預約心臟超音波檢查，「後來她為自己預約了2月12日就診。看病原因和呼吸系統無關。」他還補充「那次預約與漢他病毒無關」，且通話均未出現呼吸窘迫的症狀。

不過，荒川先在2月10日致電診所取消預約，原因是金哈克曼身體不適。

柴爾德說：「可是她在2月12日當天上午又打了電話，診所其中一名醫師告訴她當日下午可以來就診。」但是之後荒川從未現身，診所打了幾次電話也無人接聽。

報導描述，荒川被發現時倒臥浴室，周圍地板散落許多藥丸，金哈克曼則陳屍在距離她20英尺外的雜物間地板。

漢他病毒在美國是罕見疾病，在新墨西哥州北部，病毒會經由糜鼠的糞便和尿液傳播。清掃老鼠住的地方或櫃子時，病毒通常會經由空氣傳播。

新墨西哥州 阿茲海默症 心臟病

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