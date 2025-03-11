「白雪公主」壞皇后太美 蓋兒加朵氣勢壓全場

蓋兒加朵的美貌和氣勢，讓她成為「白雪公主」裡最美麗的皇后。(取材自IMDb)

真人版「白雪公主」終於在千呼萬喚下登場，並找來「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)演出壞皇后，當她站在鏡子前，自信地問出那句史上最經典台詞：「魔鏡魔鏡，世界上誰最美麗？」相信所有的粉絲都會高喊：「絕對是妳，美麗的皇后！」

「白雪公主」是迪士尼 首部動畫作品，如今88年過去，真人版終於準備登場，其劇情也是家喻戶曉，事實上，這個故事是在1812年由格林兄弟撰寫，並以德國 童話出現在「格林童話」裡。

1937年，迪士尼將之翻拍成動畫電影，於是造就了心地善良的公主對抗邪惡皇后的劇情，當然，電影中諸多元素如七個小矮人、誠實得會讓人翻臉的魔鏡，以及讓公主吃下陷入昏迷的毒蘋果，當然還有騎著白馬、對公主痴心的帥王子，這種比童話還美好的故事，讓當年的「白雪公主」一上映就獲得了800萬美元票房，其拍攝成本卻只有150萬美元，成為那個年代收益最高的電影。

至於一出場就讓人驚艷的美麗壞皇后蓋兒加朵，馬上擄獲世人的關注。儘管她詮釋壞皇后的美貌可以說是皇族裡數一數二，她的氣勢也馬上壓過了所有演員，蓋兒加朵第一天上戲仍是戒慎恐懼，她說：「這是當然的，畢竟我演出的角色可是經典中的經典。」

而演出白雪公主的瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)，雖然沒有雪白肌卻擁有所有迪士尼公主都有的美好歌聲，她在接受「綜藝報」訪問時，強調自己絕非傳統公主的傻白甜，「現在的白雪公主不會等著被王子拯救，她也不會每天只夢想真愛會突然降臨，因為她的父親告訴她，只要她勇敢無畏、公平和真誠，有一天她就能成為真正的領導者。」