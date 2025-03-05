新節目曝光加州莊園 梅根受訪：很努力正常生活

英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）2月9日在加拿大溫哥華出席「勇士不敗」運動會的輪椅籃球賽。(路透)

英國哈利 王子的夫人梅根 ‧馬克爾(Meghan Markle)近期接受「眾生相雜誌」(People Magazine)訪問，暢談自創品牌As Ever、一家人的加州 生活，以及她與影劇串流平台Netflix(網飛)合作的新影集「愛你的梅根」(With Love, Meghan)。

Netflix官網介紹，近日首播的實境節目「愛你的梅根」介紹梅根邀請朋友和名人來到美麗的加州莊園，分享烹飪、園藝和招待客人的訣竅。

梅根與哈利五年前退出英國王室以來，除了接受脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)採訪之外，鮮少接受媒體訪問。

43歲的薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)梅根在日前出刊的「眾生相雜誌」專訪中，回顧她與40歲哈利及一對子女在加州蒙特斯托(Montecito)的平靜生活。

梅根反思離開英國王室，僅保留王室頭銜並移居美國的生活。她談到薩塞克斯這個稱號時表示：「這是我們全家共有的名字，在我們有孩子之前，我沒有意識到這對我而言有多麼重要，我希望這是(長子)亞契(Archie)、(女兒)莉莉貝(Lilibet)、哈利和我都擁有的東西。這對我而言意義重大。它是我們愛情故事的一環。」

另外，梅根公布新品牌As Ever時，罕見分享一張3歲莉莉貝的照片。

梅根一家四口定居加州，他們與其他親子家庭交朋友，試圖過著「正常」的生活。梅根表示，「(平靜度日)是個夢想，但我也知道，成為社區的一分子代表你要付出努力；當大家了解我們，我想你希望我們和一般父母一樣，為了孩子付出一切，無論我們的處境有多獨特。」