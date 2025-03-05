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上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

新節目曝光加州莊園 梅根受訪：很努力正常生活

編譯陳韻涵／綜合報導
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）2月9日在加拿大溫哥華出席「勇士不敗」運動會的輪椅籃球賽。(路透)
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）2月9日在加拿大溫哥華出席「勇士不敗」運動會的輪椅籃球賽。(路透)

英國哈利王子的夫人梅根‧馬克爾(Meghan Markle)近期接受「眾生相雜誌」(People Magazine)訪問，暢談自創品牌As Ever、一家人的加州生活，以及她與影劇串流平台Netflix(網飛)合作的新影集「愛你的梅根」(With Love, Meghan)。

Netflix官網介紹，近日首播的實境節目「愛你的梅根」介紹梅根邀請朋友和名人來到美麗的加州莊園，分享烹飪、園藝和招待客人的訣竅。

梅根與哈利五年前退出英國王室以來，除了接受脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)採訪之外，鮮少接受媒體訪問。

43歲的薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)梅根在日前出刊的「眾生相雜誌」專訪中，回顧她與40歲哈利及一對子女在加州蒙特斯托(Montecito)的平靜生活。

梅根反思離開英國王室，僅保留王室頭銜並移居美國的生活。她談到薩塞克斯這個稱號時表示：「這是我們全家共有的名字，在我們有孩子之前，我沒有意識到這對我而言有多麼重要，我希望這是(長子)亞契(Archie)、(女兒)莉莉貝(Lilibet)、哈利和我都擁有的東西。這對我而言意義重大。它是我們愛情故事的一環。」

另外，梅根公布新品牌As Ever時，罕見分享一張3歲莉莉貝的照片。

梅根一家四口定居加州，他們與其他親子家庭交朋友，試圖過著「正常」的生活。梅根表示，「(平靜度日)是個夢想，但我也知道，成為社區的一分子代表你要付出努力；當大家了解我們，我想你希望我們和一般父母一樣，為了孩子付出一切，無論我們的處境有多獨特。」

梅根另分享了她在公共領域的生活，包括她與鎮上的女性朋友一起參加皮拉提斯等團體健身課程或舉辦女子之夜。她說：「我喜歡它，這是最棒的，我已經開始想念了。」

梅根接受「眾生相雜誌」訪問。(截自People網站)
梅根接受「眾生相雜誌」訪問。(截自People網站)
梅根與哈利王子一家四口定居加州。(截自People網站)
梅根與哈利王子一家四口定居加州。(截自People網站)

梅根 加州 哈利

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