奧斯卡／男配小鬼當家弟大器晚成 女配柔伊淚喊成移民驕傲

童星出身的基倫考克金，42歲首度拿下奧斯卡最佳男配角，堪稱大器晚成男星。(路透)

42歲基倫克金(Kieran Culkin)在「跳痛之旅」飾演男主角放蕩不羈的表哥，拿下第97屆奧斯卡最佳男配角；46歲「阿凡達」柔伊莎達娜(Zoe Saldana)出道25年，演活「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)幫助毒梟變性的女律師，拿下最佳女配角，她在台上流淚表示「我以移民為傲」。

基倫考克金是童星出身，他的哥哥麥考利克金以「小鬼當家」紅透全世界，其實基倫考克金當年也有在「小鬼當家」演出一角，只是未曾大紅大紫，沒想到比哥哥早一步拿到小金人。基倫考克金拿下男配角外界並不意外，在這之前他已獲得英國電影學院獎最佳男配角、美國演員工會獎最佳男配角、評論家選擇電影獎最佳男配角和金球獎 最佳電影男配角。

值得一提的是，本屆奧斯卡盛會出現基倫克金和傑瑞米史壯這對「繼承之戰」兄弟鬩牆的戲碼，後者以「狂人法則」(The Apprentice)入圍最佳男配角獎，但最後鎩羽而歸。

柔伊莎達娜憑藉「璀璨女人夢」發揮精湛演技，展現前所未見的細膩層次再創演藝高峰，為她的演藝生涯再添光彩。她雙眼含淚上台領獎，除感謝大家的肯定，還說：「我的祖母1961年來到這個國家。我是移民父母的驕傲孩子。有著夢想、尊嚴和勤奮的雙手。」她說：「我是第一個獲頒奧斯卡獎 的多明尼加裔美國人，我知道我不會是最後一個。」

柔伊莎達娜闖蕩好萊塢25年，在挑選商業片劇本上眼光獨到，是史上第一位有4部作品全球票房破20億美元的影星，包括2009年的「阿凡達」(Avatar)、2018年的「復仇者聯盟 3：無限之戰」(Avengers：Infinity War)、2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers：Endgame)以及2022年的「阿凡達：水之道」(Avatar：The Way of Water)。

如今她憑藉「璀璨女人夢」橫掃本屆好萊塢頒獎季，連續拿下金球獎(Golden Globes)、影評人大獎(Critics' Choice Awards)、英國影藝學院電影獎(BAFTAs)和美國演員工會獎(SAG)，更在壓軸的奧斯卡頒獎典禮獲頒小金人。