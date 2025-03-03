奧斯卡／安卓亞布洛迪保住「最年輕影帝」頭銜：表演是脆弱的職業

安卓亞布洛迪以「粗獷派建築師」生涯第二度登上奧斯卡影帝。(歐新社)

安卓 亞布洛迪（Adrien Brody）2日以「粗獷派建築師」（The Brutalist）獲頒最佳男主角獎殊榮，是他生涯第二度登上奧斯卡 影帝。

安卓亞布洛迪2003年以29歲之齡靠「戰地琴人」（The Pianist）成為史上最年輕奧斯卡最佳男主角獎得主，這項紀錄迄今20多年沒人能破。

他也成為少數能在這個獎項多次出線的菁英，當中包括丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、傑克尼克遜（Jack Nicholson）和史賓塞屈賽（Spencer Tracy）。

他2日上台領過獎座時感性地說：「表演是非常脆弱的職業。它看起來非常光鮮亮麗，在某些時刻，確實如此。」

「無論你處於職業生涯哪個階段，無論你取得什麼成就，全都都可能消失無蹤。我認為讓今晚最特別的在於意識到這一點，以及我持續從事自己喜愛工作的感激之情。」

不過，當年拿下小金人之後，安卓亞布洛迪影壇A咖地位也不是一直坐得很穩。

他雖主演過2005年版的「金剛」（King Kong）、2010年的「終極戰士團」（Predators），也和鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）合作了5部片，但他收到的好劇本，遠不如同輩的麥特戴蒙（Matt Damon）、班艾佛列克 （Ben Affleck）和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）日前報導，安卓亞布洛迪在「戰地琴人」之後知名度來得快去得也快，而「粗獷派建築師」則代表著現年51歲的他再度聲名鵲起。

安卓亞布洛迪2日勝出實屬不易，本屆角逐影帝的還包括「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）的科爾曼多明哥（Colman Domingo）、「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）以及「狂人法則」（The Apprentice）的塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）。