我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／「艾諾拉」5獎領跑 導演1人拿4獎

川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

奧斯卡／安卓亞布洛迪保住「最年輕影帝」頭銜：表演是脆弱的職業

中央社／洛杉磯2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安卓亞布洛迪以「粗獷派建築師」生涯第二度登上奧斯卡影帝。(歐新社)
安卓亞布洛迪以「粗獷派建築師」生涯第二度登上奧斯卡影帝。(歐新社)

安卓亞布洛迪（Adrien Brody）2日以「粗獷派建築師」（The Brutalist）獲頒最佳男主角獎殊榮，是他生涯第二度登上奧斯卡影帝。

安卓亞布洛迪2003年以29歲之齡靠「戰地琴人」（The Pianist）成為史上最年輕奧斯卡最佳男主角獎得主，這項紀錄迄今20多年沒人能破。

他也成為少數能在這個獎項多次出線的菁英，當中包括丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、傑克尼克遜（Jack Nicholson）和史賓塞屈賽（Spencer Tracy）。

他2日上台領過獎座時感性地說：「表演是非常脆弱的職業。它看起來非常光鮮亮麗，在某些時刻，確實如此。」

「無論你處於職業生涯哪個階段，無論你取得什麼成就，全都都可能消失無蹤。我認為讓今晚最特別的在於意識到這一點，以及我持續從事自己喜愛工作的感激之情。」

不過，當年拿下小金人之後，安卓亞布洛迪影壇A咖地位也不是一直坐得很穩。

他雖主演過2005年版的「金剛」（King Kong）、2010年的「終極戰士團」（Predators），也和鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）合作了5部片，但他收到的好劇本，遠不如同輩的麥特戴蒙（Matt Damon）、班艾佛列克（Ben Affleck）和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）日前報導，安卓亞布洛迪在「戰地琴人」之後知名度來得快去得也快，而「粗獷派建築師」則代表著現年51歲的他再度聲名鵲起。

安卓亞布洛迪2日勝出實屬不易，本屆角逐影帝的還包括「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）的科爾曼多明哥（Colman Domingo）、「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）以及「狂人法則」（The Apprentice）的塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）。

安卓 奧斯卡 班艾佛列克

上一則

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演1人拿4獎

下一則

許光漢悼念方大同 選「這首歌」藏玄機惹哭全網

延伸閱讀

奧斯卡／「艾諾拉」25歲麥琪麥迪遜奪影后 黛咪摩爾小金人夢碎

奧斯卡／「艾諾拉」25歲麥琪麥迪遜奪影后 黛咪摩爾小金人夢碎
奧斯卡／安卓亞布洛迪擊退甜茶「戰地琴人」22年後再奪影帝

奧斯卡／安卓亞布洛迪擊退甜茶「戰地琴人」22年後再奪影帝
奧斯卡／歐布萊恩秀中文大喊「屁股」全網求字幕君翻譯

奧斯卡／歐布萊恩秀中文大喊「屁股」全網求字幕君翻譯
奧斯卡／「璀璨女人夢」柔伊莎達娜奪女配角 淚喊：我是移民的驕傲孩子

奧斯卡／「璀璨女人夢」柔伊莎達娜奪女配角 淚喊：我是移民的驕傲孩子

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00

超人氣

更多 >
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵