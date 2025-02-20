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湯姆漢克斯模仿川粉 表演涉歧視 被轟「惡心」

娛樂新聞組╱綜合報導
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湯姆漢克斯在「周六夜現場」重新飾演他在2016年曾演過的川普支持者「道格」。 （取材自YouTube）
湯姆漢克斯在「周六夜現場」重新飾演他在2016年曾演過的川普支持者「道格」。 （取材自YouTube）

好萊塢影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）近日在「周六夜現場」（Saturday Night Live）播出50周年特別節目SNL50中，戴上「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子模仿川普（Donald Trump）支持者，演出具嘲諷意味的種族歧視行為，在網路上引起川普支持者反彈，批評「惡心」。

美國國家廣播公司（NBC）綜藝節目「周六夜現場」日前播出特別節目，把歷年的經典短劇再搬上螢幕，湯姆漢克斯重新飾演他在2016年曾演過的川普支持者「道格」（Doug）。

短劇模仿老牌益智節目「危險境地」（Jeopardy!），改編為「黑人危險境地」（Black Jeopardy），用幽默的方式呈現黑人文化和社會議題。

「周六夜現場」短劇中黑人主持人肯南湯普森上前與「道格」握手時，「道格」一開始退後...
「周六夜現場」短劇中黑人主持人肯南湯普森上前與「道格」握手時，「道格」一開始退後一步，似乎害怕與他握手，後來才勉強接受，這一幕在社群媒體上引發許多川普支持者的不滿聲浪。 （取材自YouTube）

湯姆漢克斯飾演的「道格」，是一個戴著MAGA帽子的白人男性，在這次演出中，當黑人主持人肯南湯普森（Kenan Thompson）上前與「道格」握手時，「道格」一開始退後一步，似乎害怕與他握手，後來才勉強接受，這一幕在社群媒體上引發許多川普支持者的不滿聲浪。

有X用戶批評湯姆漢克斯的表演尷尬且了無新意，只是在重複利用舊的素材。有人寫道：「湯姆第一次演出這個小品時已經表演過拒絕握手的戲碼（當時這個橋段是湯姆漢克斯的即興創作），而這次的演出則讓人感到尷尬。」

川普支持者批評湯姆漢克斯「惡心」，主張這是刻意醜化川粉的過時角色，強調川普（Donald Trump）在大選中，獲得各種族裔選民支持，不只贏得總統大選，在普選票中也是勝出。

曾擔任政治人物小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）顧問的勞倫（Link Lauren）在社群媒體X寫道：「這種老掉牙的把種族歧視標籤貼上MAGA的套路真是惡心，SNL只是給自以為高人一等的自由派菁英觀看的無趣節目。」

也有人批評「『周六夜現場』拚命抹黑川普支持者是種族歧視，這種作法老套又可悲。他們或許應該專注在怎麼搞笑，而不是操弄這些議題，收視率就不會往下掉」。

川普 種族歧視 黑人

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