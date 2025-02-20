「粗獷派建築師」奧斯卡大熱門 匈牙利口音考驗準影帝

安德林布洛迪在「粗獷派建築師」飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師。（圖／UIP提供）

奧斯卡 大熱門「粗獷派建築師」（The Brutalist）近期橫掃各大獎項，已獲得327項提名並拿下118項大獎。該片的特色之一就是包含了多種語言、方言和口音，其中包括匈牙利語，有些獨白還橫跨好幾頁篇幅，男主角由「戰地琴人」影帝安德林布洛迪(Adrien Brody )主演，他和女主角費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）要學習匈牙利語，該語言是出名的難以掌握，還要將匈牙利口音融入他們以英語為主的對話中。

「粗獷派建築師」入圍 本屆奧斯卡包括最佳導演、男主角、女配角、男配角、原創劇本、剪輯、攝影、原創配樂和美術設計10項大獎，再度角逐影帝的安德林對歷史素材和東歐口音並不陌生，他曾在2003年封帝的「戰地琴人」中飾演波蘭籍猶太鋼琴師—納粹 大屠殺倖存者華迪洛史匹曼。

安德林表示：「要詮釋拉斯洛托特這個角色，我必須建立在真實的基礎上。我從人生中的兩大深刻經歷汲取靈感：作為匈牙利難民之子成長的背景，以及在『戰地琴人』中飾演華迪洛史匹曼重現他的回憶錄。」雖然兩個角色截然不同，但他說花了好幾月時間研究和感受史匹曼的過往，「那個時代的恐怖氛圍仍然縈繞在我心頭，也讓我對拉斯洛以難民身分來到美國，這一路的慘痛經歷和無奈失落，更能感同身受。」