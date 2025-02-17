「英國奧斯卡」影后爆冷 黛咪摩爾敗給25歲的她

年僅25歲的麥琪麥迪遜以「艾諾拉」拿下影后。(路透)

有「英國奧斯卡 」之稱的第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）得獎結果揭曉，影星黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」拿下金球獎影后，外界看好順勢可獲這次大獎，可惜最後敗給年僅25歲的「艾諾拉」麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，和影后擦肩而過。影帝則由「粗獷派建築師」的安德林布洛迪(Adrien Brody )獲得。

片長超過3小時的史詩電影「粗獷派建築師」（The Brutalist）講述由安德林布洛迪飾演的納粹 大屠殺倖存者和建築師的故事，該片入圍9個獎項。

最佳影片這項大獎由懸疑驚悚片「祕密會議」（Conclave）擊敗「粗獷派建築師」、浪漫劇情片「艾諾拉」（Anora）和歌舞犯罪喜劇片「璀璨女人夢」（Emilia Perez）奪下。據悉，愛德華柏格（Edward Berger）執導的「秘密會議」獲12項提名，最終抱回最佳影片、最佳英國電影、最佳改編劇本、最佳剪輯4項大獎。

最佳女配角頒發給「璀璨女人夢」柔伊莎達娜（Zoe Saldana），男配角則是「跳痛人生」基倫·考克金（Kieran Culkin），兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，拿下奧斯卡的機會又更進一步。

「璀璨女人夢」描述一位墨西哥 變性毒梟的故事，該片還拿下最佳非英語電影。