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「英國奧斯卡」影后爆冷 黛咪摩爾敗給25歲的她

娛樂新聞組╱綜合報導
年僅25歲的麥琪麥迪遜以「艾諾拉」拿下影后。(路透)
年僅25歲的麥琪麥迪遜以「艾諾拉」拿下影后。(路透)

有「英國奧斯卡」之稱的第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）得獎結果揭曉，影星黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」拿下金球獎影后，外界看好順勢可獲這次大獎，可惜最後敗給年僅25歲的「艾諾拉」麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，和影后擦肩而過。影帝則由「粗獷派建築師」的安德林布洛迪(Adrien Brody )獲得。

片長超過3小時的史詩電影「粗獷派建築師」（The Brutalist）講述由安德林布洛迪飾演的納粹大屠殺倖存者和建築師的故事，該片入圍9個獎項。

最佳影片這項大獎由懸疑驚悚片「祕密會議」（Conclave）擊敗「粗獷派建築師」、浪漫劇情片「艾諾拉」（Anora）和歌舞犯罪喜劇片「璀璨女人夢」（Emilia Perez）奪下。據悉，愛德華柏格（Edward Berger）執導的「秘密會議」獲12項提名，最終抱回最佳影片、最佳英國電影、最佳改編劇本、最佳剪輯4項大獎。

最佳女配角頒發給「璀璨女人夢」柔伊莎達娜（Zoe Saldana），男配角則是「跳痛人生」基倫·考克金（Kieran Culkin），兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，拿下奧斯卡的機會又更進一步。

「璀璨女人夢」描述一位墨西哥變性毒梟的故事，該片還拿下最佳非英語電影。

此外，「巴布狄倫：搖滾詩人」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）雖然沒有拿下影帝，但他在現場和女友凱莉珍娜(Kylie Jenner)親密聊天、談情，粉紅泡泡滿天飛，得不得獎似乎已經不重要。

黛咪摩爾出席英國影藝學院電影獎，原本勝券在握卻輸給新生代演員。(歐新社)
黛咪摩爾出席英國影藝學院電影獎，原本勝券在握卻輸給新生代演員。(歐新社)
安德林布洛迪以「粗獷派建築師」拿下影帝。(路透)
安德林布洛迪以「粗獷派建築師」拿下影帝。(路透)

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