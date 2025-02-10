超級盃中場秀戰歌 肯卓克拉瑪「暗諷」德瑞克引熱議

肯卓克拉瑪在超級盃中場秀的演出，評價兩極。（美聯社）

超級盃 決賽今年移師紐奧良(New Orleans)舉行，備受矚目的中場秀由當紅嘻哈歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)演出，為超級盃中場表演寫下歷史新頁，不過也有歌迷對這場表演並不滿意，認為是「史上最糟的中場秀」。

美聯社報導，在紐奧良「凱撒超級巨蛋」(Caesars Superdome)舉行的美式足球 超級盃決賽，中場休息時間由好萊塢知名影星山繆傑克森(Samuel L. Jackson)扮成山姆大叔，向全場觀眾介紹表演藝人拉瑪並向他「致敬」。

說起超級盃中場秀向來是許多知名藝人爭相表演的殿堂，今年邀請首位獲得普立茲音樂獎(Pulitzer Prize for Music)的嘻哈歌手登台表演，格外引人囑目。

由Apple Music與Roc Nation贊助的中場秀，拉瑪有備而來先以「GNX」暖身接著演唱「Squabble Up」，一人獨唱13分鐘，搭配身穿紅、白、藍三色星條旗服飾的舞者帶動全場氣氛。

不過山繆傑克森飾演的山姆大叔竟然不滿意還向觀眾表示：「太吵、太魯莽、太貧民窟，請問拉瑪先生，你真的知道怎麼玩這場遊戲嗎？」

拉瑪演唱一系列組曲「Humble」、「DNA」、「Euphoria」和「man at the garden」、「peakboo」等，並預告壓軸歌曲就是「Not Like Us」他向同台女舞者表示：「我想演唱他們最喜歡的歌曲，但你也知道對方就愛提告。」

原來2024年5月4日發行「Not Like Us」就是拉瑪與加拿大饒舌歌手德瑞克(Drake)發生爭執以來，針對德瑞克創作一系列嘲諷歌曲的第五首，結果大獲好評登上告示牌排行榜(Billboard Hot 100)冠軍，在Spotify播放次數高達10億次，同時贏得今年葛萊美 獎(Grammys)「年度歌曲」與「年度製作」兩項大獎。