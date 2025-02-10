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超級盃中場秀戰歌 肯卓克拉瑪「暗諷」德瑞克引熱議

編譯俞仲慈／綜合報導
肯卓克拉瑪在超級盃中場秀的演出，評價兩極。（美聯社）
肯卓克拉瑪在超級盃中場秀的演出，評價兩極。（美聯社）

超級盃決賽今年移師紐奧良(New Orleans)舉行，備受矚目的中場秀由當紅嘻哈歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)演出，為超級盃中場表演寫下歷史新頁，不過也有歌迷對這場表演並不滿意，認為是「史上最糟的中場秀」。

美聯社報導，在紐奧良「凱撒超級巨蛋」(Caesars Superdome)舉行的美式足球超級盃決賽，中場休息時間由好萊塢知名影星山繆傑克森(Samuel L. Jackson)扮成山姆大叔，向全場觀眾介紹表演藝人拉瑪並向他「致敬」。

說起超級盃中場秀向來是許多知名藝人爭相表演的殿堂，今年邀請首位獲得普立茲音樂獎(Pulitzer Prize for Music)的嘻哈歌手登台表演，格外引人囑目。

由Apple Music與Roc Nation贊助的中場秀，拉瑪有備而來先以「GNX」暖身接著演唱「Squabble Up」，一人獨唱13分鐘，搭配身穿紅、白、藍三色星條旗服飾的舞者帶動全場氣氛。

不過山繆傑克森飾演的山姆大叔竟然不滿意還向觀眾表示：「太吵、太魯莽、太貧民窟，請問拉瑪先生，你真的知道怎麼玩這場遊戲嗎？」

拉瑪演唱一系列組曲「Humble」、「DNA」、「Euphoria」和「man at the garden」、「peakboo」等，並預告壓軸歌曲就是「Not Like Us」他向同台女舞者表示：「我想演唱他們最喜歡的歌曲，但你也知道對方就愛提告。」

原來2024年5月4日發行「Not Like Us」就是拉瑪與加拿大饒舌歌手德瑞克(Drake)發生爭執以來，針對德瑞克創作一系列嘲諷歌曲的第五首，結果大獲好評登上告示牌排行榜(Billboard Hot 100)冠軍，在Spotify播放次數高達10億次，同時贏得今年葛萊美獎(Grammys)「年度歌曲」與「年度製作」兩項大獎。

由於拉瑪透過「Not Like Us」歌詞指控德瑞克有童癖，雙方水火不容，加上歌曲大受歡迎，德瑞克憤而怒告發行唱片的「環球音樂集團」(Universal Music Group)惡意誹謗，如今拉瑪公然在超級盃中場秀演唱這首歌曲恐怕讓雙方爭議愈演愈烈。

山繆傑克森扮成山姆大叔。（路透）
山繆傑克森扮成山姆大叔。（路透）

超級盃 足球 葛萊美

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