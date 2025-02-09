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「懼裂」評論家獎封后 黛咪摩爾高喊：拿獎是仙丹

記者陳穎／綜合報導
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黛咪摩爾再度以「懼裂」拿下第30屆評論家選擇獎影后。(路透)
黛咪摩爾再度以「懼裂」拿下第30屆評論家選擇獎影后。(路透)

第30屆評論家選擇獎頒獎典禮揭曉，黛咪摩爾（Demi Moore）以「懼裂」繼金球獎後再度拿下最佳女主角，影帝則是「粗獷派建築師」的安德林布洛迪（Adrien Brody），兩位得主都和金球獎相同。黛咪摩爾喜上眉梢，她說：「獲得肯定就像是一帖仙丹靈藥，我要鼓勵那些還在努力或是尋找方向的人們，現在還沒實現，不代表不會實現，夢想總會成真。」

第30屆評論家選擇獎原本在1月12日就要舉辦，因為受到洛杉磯野火影響而延期至今，活動現場還邀請打火英雄一起觀禮，全場為他們送上掌聲和感謝，再度以「幕府將軍」獲得視帝的真田廣之更大喊：「你們才是真英雄！」

影集「幕府將軍」才在艾美獎、金球獎大獲全勝，這一次依舊大豐收，淺野忠信、穗志萌香分別榮獲男女配角，共奪下4獎是影集類大贏家。

「阿凡達」（Avatar）柔伊莎達娜（Zoe Saldana）憑藉「璀璨女人夢」（Emilia Perez）發揮精湛演技，不僅在坎城影展榮獲最佳女演員獎，也在金球獎、英國電影學院獎、和影評人選擇獎電影獲得最佳女配角肯定，被看好就是奧斯卡的最有機會的獲獎人。

第30屆評論家選擇獎主要得獎名單
第30屆評論家選擇獎主要得獎名單
真田廣之開心拿著獎座，「幕府將軍」獲得最佳影集和視帝肯定。(路透)
真田廣之開心拿著獎座，「幕府將軍」獲得最佳影集和視帝肯定。(路透)

金球獎 艾美獎 奧斯卡

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