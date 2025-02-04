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劉玉玲首次挑戰演鬼片 讚導演手法創新

編譯俞仲慈／綜合報導
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劉玉玲主演新片「存在」，這是她從影以來首次挑戰恐怖片。(取材自IMDb)
劉玉玲主演新片「存在」，這是她從影以來首次挑戰恐怖片。(取材自IMDb)

華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)主演的新片「存在」(Presence，暫譯)本月24日起在北美上映，這是劉玉玲從影以來首次挑戰恐怖片，她在受訪時除了暢談拍片的心歷路程，也盛讚導演創新手法讓她深受啟發。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，由導演史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)執導的恐怖片「存在」，劇情描述劉玉玲飾演的女主角與家人入住郊區一棟百年老宅後，竟發現全家受到某種神祕無形物體的監視與騷擾。

56歲的劉玉玲表示：「恐怖片是非常特殊的電影類型，不一定需要出現經典恐怖片『13號星期五』(Friday the 13th)主角傑森(Jason)那種具體人物，也不像大家過去想像的那樣。」

「存在」與一般恐怖片不同之處，在於導演索德柏用手持攝影機在片場跟隨演員，以第一視角捕捉幽靈般的存在，呈現令人毛骨悚然的氣氛；該片在日舞(Sundance)影展上映時，有觀眾觀賞20分鐘就受不了緊張壓抑的氛圍而提前離場。

劉玉玲還盛讚導演的創新手法並透露自己深受啟發：「他願意嘗試不同類型與拍攝方式，這是需要勇氣的，因為當你已經是名人，擁有大批影迷時，你不會想讓他們失望，但為了提升創作，你必須冒極大風險，不管是否有效。」

來自紐約皇后區的劉玉玲90年代初期踏入演藝圈跑龍套，直到在喜劇影集「艾莉的異想世界」(Ally McBeal)嶄露頭角；隨後憑藉著系列電影「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)與昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)執導的「追殺比爾」(Kill Bill)成為家喻戶曉的華裔女星，也是在好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame)留下星星的兩位亞裔女星之一。

劉玉玲認為靠著不斷挑戰自我才能在好萊塢立足：「進入演藝圈要冒很大的風險，而且風險不會終止，甚至不代表只要冒過一次險，就能夠順利過橋到達彼岸。」

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