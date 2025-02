「火爆浪子」女主角夾克拍出47萬元 比佛州房屋還貴

奧莉薇亞‧紐頓-強在電影「火爆浪子」中的造型。(取材自IMDb)

好萊塢 1978年經典電影「火爆浪子」(Grease)女主角奧莉薇亞‧紐頓-強(Olivia Newton-John)的黑色機車外套戲服去年12月13日在朱利安拍賣 行(Julien's Auctions)以47萬6250元落槌,比佛羅里達州的房價中位數還高。

個人理財網站Bankrate數據顯示,佛州 的房價中位數為43萬3000元。

新聞周刊(Newsweek)報導,奧莉薇亞的戲服拍出高價,凸顯「火爆浪子」這部電影對美國文化的影響深遠,上映十幾年後仍備受觀眾喜愛,更反映出好萊塢紀念品價值水漲船高的趨勢。

朱利安拍賣行當時主辦「好萊塢傳奇:奧莉薇亞‧紐頓-強莊園的財產」(Hollywood Legends: Property From the Estate of Olivia Newton-John)拍賣,共銷售414件商品,共創造145萬元收益,其中90%的商品售價高於預期,凸顯影迷對於喜愛演員作品的收藏興趣與需求激增。

朱利安拍賣行表示,該次拍賣的奧莉薇亞飾品包括多個珠寶,包括一只鑲有伯爵(Piaget)鑽石手表,以及刻有「火爆浪子」符號的手鍊等。

奧莉薇亞在「火爆浪子」作品中的機車外套,堪稱她飾演桑迪‧奧爾森(Sandy Olsson)一角的標誌時尚單品,也是此次拍賣中價格最高的物品之一。

其他拍得高價的大型道具包括奧莉薇亞的一座史坦威三腳鋼琴(Turquoise Steinway Baby Grand Piano)拍得15萬8750元,她的另一件外套鉚釘機車皮外套(Rhinestone-Studdded Motorcycle Jacket)則以7萬6200元落槌。

這並非「火爆浪子」的服飾與道具首次在拍賣活動中拍出高價,該劇中的一件外套2019年在一場慈善拍賣中以24萬3200元成交,隨後被送回奧莉薇亞,以表敬意。

雖然「火爆浪子」道具與服飾拍出高價,佛州的房地產市場仍具競爭力且需求依然強勁,尤其是在邁阿密和奧蘭多等城市。