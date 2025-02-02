我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

「火爆浪子」女主角夾克拍出47萬元 比佛州房屋還貴

編譯陳韻涵／綜合報導
奧莉薇亞‧紐頓-強在電影「火爆浪子」中的造型。（取材自IMDb）
奧莉薇亞‧紐頓-強在電影「火爆浪子」中的造型。（取材自IMDb）

好萊塢1978年經典電影「火爆浪子」（Grease）女主角奧莉薇亞‧紐頓-強（Olivia Newton-John）的黑色機車外套戲服去年12月13日在朱利安拍賣行（Julien's Auctions）以47萬6250元落槌，比佛羅里達州的房價中位數還高。

個人理財網站Bankrate數據顯示，佛州的房價中位數為43萬3000元。

新聞周刊（Newsweek）報導，奧莉薇亞的戲服拍出高價，凸顯「火爆浪子」這部電影對美國文化的影響深遠，上映十幾年後仍備受觀眾喜愛，更反映出好萊塢紀念品價值水漲船高的趨勢。

朱利安拍賣行當時主辦「好萊塢傳奇：奧莉薇亞‧紐頓-強莊園的財產」（Hollywood Legends: Property From the Estate of Olivia Newton-John）拍賣，共銷售414件商品，共創造145萬元收益，其中90%的商品售價高於預期，凸顯影迷對於喜愛演員作品的收藏興趣與需求激增。

朱利安拍賣行表示，該次拍賣的奧莉薇亞飾品包括多個珠寶，包括一只鑲有伯爵（Piaget）鑽石手表，以及刻有「火爆浪子」符號的手鍊等。

奧莉薇亞在「火爆浪子」作品中的機車外套，堪稱她飾演桑迪‧奧爾森（Sandy Olsson）一角的標誌時尚單品，也是此次拍賣中價格最高的物品之一。

其他拍得高價的大型道具包括奧莉薇亞的一座史坦威三腳鋼琴（Turquoise Steinway Baby Grand Piano）拍得15萬8750元，她的另一件外套鉚釘機車皮外套（Rhinestone-Studdded Motorcycle Jacket）則以7萬6200元落槌。

這並非「火爆浪子」的服飾與道具首次在拍賣活動中拍出高價，該劇中的一件外套2019年在一場慈善拍賣中以24萬3200元成交，隨後被送回奧莉薇亞，以表敬意。

雖然「火爆浪子」道具與服飾拍出高價，佛州的房地產市場仍具競爭力且需求依然強勁，尤其是在邁阿密和奧蘭多等城市。

拍賣 好萊塢 佛州

上一則

親舅性騷 網路女歌手自揭童年陰影 發文：壞人會活在地獄

下一則

范冰冰加入柏林影展評審團 最強復出範本

延伸閱讀

墨西哥灣沿岸餐廳「詐蝦」進口貨謊稱現撈

墨西哥灣沿岸餐廳「詐蝦」進口貨謊稱現撈
川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗
佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出「黃色異物」急就醫

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出「黃色異物」急就醫
西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死 紐奧良積雪8吋破130年紀錄

西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死 紐奧良積雪8吋破130年紀錄

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
梁家輝在「射鵰英雄傳：俠之大者」中飾演西毒歐陽鋒一角。（取材自微博）

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

2025-01-29 16:43
劉學義被網友猜測正是「自以為飛升的古裝中生」。(取材自微博)

9大黑榜藝人 這位男星被指是「自以為飛升的古裝中生」

2025-01-26 01:28

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過