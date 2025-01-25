康納歐布萊恩仍回不了家… 主持奧斯卡 將聚焦野火鬥士

奧斯卡頒獎典禮主持人康納歐布萊恩洛杉磯住家社區受災慘重，至今有家歸不得。(美聯社)

本屆奧斯卡 頒獎典禮主持人康納歐布萊恩(Conan O'Brien)洛杉磯 住家幸運逃過野火摧殘，不過社區受災慘重，至今仍是有家歸不得，有鑑於災民受害慘重，透露今年奧斯卡頒獎典禮主打體恤災民。

據美聯社報導，洛杉磯月初爆發毀滅性的野火以來，受邀擔任第97屆奧斯卡頒獎典禮主持人歐布萊恩至今還無法返家居住，受訪時坦承：「我認識的每個人都受到波及，幸運的是，雖然火勢非常接近，但我的房子倖存下來，不過我們將會有一段時間無法返家。」

歐布萊恩表示：「我認識很多失去家園的人，但我非常幸運，因此我們希望確保頒獎典禮能夠反映出發生的事情，以正確方式讓受影響的居民受到外界關注。」

位於加州 南部海岸的高級社區「寶馬山花園」(Pacific Palisades)與艾塔迪那(Altadena)爆發大規模野火，有數千棟房屋付之一炬，即使房屋倖存的居民也因為煙霧等其他災害遲遲無法重返家園。

就連奧斯卡提名名單也因為野火遲遲無法控制，兩度延後宣布，於是外界出現奧斯卡頒獎典禮應該取消的雜音，不過主辦單位幾經考慮後決定依照原定計畫於3月2日在洛杉磯舉行。

主辦單位透露，頒獎方式會做調整並強調「身為電影界一分子要團結起來，向那些與野火搏鬥的勇者致敬」，並藉此機會讓外界關注災民的遭遇。

深夜談話性節目「今夜秀」(Tonight Show)前主持人歐布萊恩還指出：「我們要審慎面對當下、我們要審慎面對已經發生的事情，這是我們最關心的事情，也是我們經常談論的事。」並強調：「距離奧斯卡頒獎典禮還有五周時間，我們希望所有問題都能妥善解決，在3月2日呈現最佳演出，不是3月3日，是在3月2日呈現最佳演出，反映出大家當時的感受。」