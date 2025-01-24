奧斯卡入圍／甜茶爭帝 黛咪摩爾搶后 女人夢13提名最多

第97屆奧斯卡金像獎於23日公布入圍名單，「璀璨女人夢」獲得13項提名，創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」則獲得次多的10項提名。(美聯社)

第97屆奧斯卡 金像獎於23日 公布入圍 名單，受到加州洛杉磯野火影響，本屆奧斯卡金像獎入圍名單延至23日才公布。頒獎典禮則仍將於3月2日舉行。

甫以「懼裂」(The Substance)奪下生涯首座金球獎 影后的62歲的好萊塢女星黛咪摩爾(Demi Moore)，將和「艾諾拉」(Anora)中飾演脫衣舞孃的25歲麥琪麥迪遜(Mikey Madison)、入圍10項金球獎殊榮「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)的卡拉加斯康(Karla Sofía Gascón)，以及「魔法壞女巫」(Wicked)的辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、「我仍在此」(I'm Still Here)的費南妲托雷斯(Fernanda Torres)，一同角逐本屆奧斯卡影后寶座。

影帝則由「粗獷派建築師」(The Brutalist)安德林布洛迪(Adrien Brody)、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)、「辛辛監獄劇團」(Sing Sing)科爾曼多明戈(Colman Domingo)、 「祕密會議」(Conclave)的雷夫范恩斯、「狂人法則」(The Apprentice)的賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)爭奪。

此外，「璀璨女人夢」獲得13項提名，成本屆最大贏家，更創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。

「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」則獲得次多的10項提名。