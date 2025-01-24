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奧斯卡入圍／甜茶爭帝 黛咪摩爾搶后 女人夢13提名最多

記者梅衍儂／綜合報導
第97屆奧斯卡金像獎於23日公布入圍名單，「璀璨女人夢」獲得13項提名，創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」則獲得次多的10項提名。(美聯社)
第97屆奧斯卡金像獎於23日公布入圍名單，「璀璨女人夢」獲得13項提名，創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」則獲得次多的10項提名。(美聯社)

第97屆奧斯卡金像獎於23日 公布入圍名單，受到加州洛杉磯野火影響，本屆奧斯卡金像獎入圍名單延至23日才公布。頒獎典禮則仍將於3月2日舉行。

甫以「懼裂」(The Substance)奪下生涯首座金球獎影后的62歲的好萊塢女星黛咪摩爾(Demi Moore)，將和「艾諾拉」(Anora)中飾演脫衣舞孃的25歲麥琪麥迪遜(Mikey Madison)、入圍10項金球獎殊榮「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)的卡拉加斯康(Karla Sofía Gascón)，以及「魔法壞女巫」(Wicked)的辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、「我仍在此」(I'm Still Here)的費南妲托雷斯(Fernanda Torres)，一同角逐本屆奧斯卡影后寶座。

影帝則由「粗獷派建築師」(The Brutalist)安德林布洛迪(Adrien Brody)、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)、「辛辛監獄劇團」(Sing Sing)科爾曼多明戈(Colman Domingo)、 「祕密會議」(Conclave)的雷夫范恩斯、「狂人法則」(The Apprentice)的賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)爭奪。

此外，「璀璨女人夢」獲得13項提名，成本屆最大贏家，更創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。

「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」則獲得次多的10項提名。

以下為本屆奧斯卡金像獎主要獎項入圍名單：

●最佳影片獎

艾諾拉(Anora)

粗獷派建築師(The Brutalist)

巴布狄倫：搖滾詩人(A Complete Unknown)

秘密會議(Conclave)

沙丘：第二部(Dune: Part Two)

璀璨女人夢(Emilia Perez)

我仍在此(I'm Still Here)

尼克男孩 (Nickel Boys)

懼裂(The Substance)

魔法壞女巫(Wicked)

●最佳導演獎

西恩貝克(Sean Baker)／「艾諾拉」

布雷迪寇貝特(Brady Corbet)／「粗獷派建築師」

詹姆斯曼高德(James Mangold)／「巴布狄倫：搖滾詩人」

賈克歐迪亞(Jacques Audiard)／「璀璨女人夢」

柯洛里法吉特(Coralie Fargeat)／「懼裂」

●最佳男主角獎

亞卓安布洛迪(Adrien Brody)／「粗獷派建築師」

提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)／「巴布狄倫：搖滾詩人」

科爾曼多明哥(Colman Domingo)／「辛辛監獄劇團」(Sing Sing)

雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)／「秘密會議」

塞巴斯汀史坦(Sebastian Stan)／「狂人法則」(The Apprentice)

●最佳女主角獎

辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)／「魔法壞女巫」

卡拉加斯康(Karla Sofia Gascon)／「璀璨女人夢」

麥琪麥迪遜(Mikey Madison)／「艾諾拉」

黛咪摩兒(Demi Moore)／「懼裂」

費南妲托雷斯(Fernanda Torres)／「我仍在此」

●最佳男配角獎

尤里鮑里索夫(Yura Borisov)／「艾諾拉」

基倫克金(Kieran Culkin)／「跳痛之旅」(A Real Pain)

艾德華諾頓(Edward Norton)／「巴布狄倫：搖滾詩人」

蓋皮爾斯(Guy Pearce)／「粗獷派建築師」

傑瑞米史壯(Jeremy Strong)／「狂人法則」

●最佳女配角獎

摩妮卡巴巴羅(Monica Barbaro)／「巴布狄倫：搖滾詩人」

亞莉安娜(Ariana Grande)／「魔法壞女巫」

費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones)／「粗獷派建築師」

伊莎貝拉羅塞里尼(Isabella Rossellini)／「秘密會議」

柔伊莎達娜(Zoe Saldana)／「璀璨女人夢」

入圍 奧斯卡 金球獎

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