羅比威廉斯荒唐過往起底 「更好的人」超狂影片曝光

「更好的人」還原多場羅比威廉斯經典現場演出。(圖／台北双喜提供)

超豪華音樂電影「更好的人」以英國流行樂巨星羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的人生故事改編，由曾以「大娛樂家」驚艷影壇的鬼才導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導。導演大讚羅比本身就是個傳奇，不僅在業界具有指標性影響力，更爆料當初拍攝「大娛樂家」時，如果沒有羅比，就沒有「金鋼狼」休傑克曼的精彩演出。

「更好的人」上映後好口碑持續延燒，影迷大讚電影視覺效果震撼，「這部電影應該在電影院 看，而不是在家裡！」、「這是個傑作，也是我今年最喜歡的電影，羅比，幹得好！」更有人說自己本來不是羅比粉絲，「出戲院時完全被圈粉」在社交平台Threads上也有許多大讚推薦：「導演場面調度非常精準，打破了拍攝巨星傳記片既的框架。」、「我絕對不會忘記這部電影，過幾年還會再看一次，他演的太過於真實，從幼兒到青少年到成人長大的過程經歷了多少，這部是演示一個以前有名的歌手，羅比威廉斯！」、「數度歡笑中出淚水，大夜下班衝早場，約莫開場半小時接招讓我瘋狂滿血，體感非常棒的一部電影！」

羅比威廉斯的金曲在「更好的人」中不斷穿插、口碑滿載。(圖／台北双喜提供)

羅比前天也將片中一鏡到底的「Rock DJ」歌舞片段放到個人YouTube 頻道，片中他和其他「接招合唱團」成員從唱片公司的辦公室衝出來到街上，在倫敦知名的「攝政街」上演充滿活力的精彩歌舞，最後更有500人群舞的超狂場面，場面調度、歌舞編排配上動感音樂讓影迷大讚：「當這場戲出現時，我興奮到想在椅子上跳舞！」還有還沒看過電影的觀眾驚為天人，直呼「這看起來太棒了！想馬上就去戲院看！」

正如同影片帶來的渲染力，還有羅比身為巨星的魅力，導演麥可格雷西也透露如果沒有羅比，就沒有「大娛樂家」的休傑克曼，「在製作『大娛樂家』的過程中，休一直提到羅比，他可以選擇任何世界級的表演者作為參考，但他總是提到羅比威廉斯」格雷西表示，「所以當我需要說服休接受片中音樂時，我讓羅比錄了一段影片，告訴休音樂非常棒。正是這段影片讓休決定接受，最終形成那部電影中的音樂，才有他精彩的演出。」

羅比15歲就出道，電影「更好的人」也探討了年輕偶像如何面對成名困境的議題，而宣傳電影期間，年僅31歲的英國天團一世代（One Direction）前成員連恩（Liam Payne）墜樓過世，雖然出於對逝者及其親友的尊重，羅比並未直接評論此事，但被問及音樂產業是否需要為年輕偶像提供更多保護時，他語重心長地回答：「我認為情況已經在往好的方向發展。過去我們對於心理健康 問題的討論、思考和表達還處於『黑暗時代』，但現在我們已經不再如此了。」

身為「男團前輩」，羅比也表示，希望自己可以成為積極改變的一部分，「這種改變會是什麼，我現在還不知道，但它需要有創意的人聚在一起，想出解決之道。」他說曾被問過「你認為應該做出什麼改變？」但他沒有確定答案，「但我可以肯定地說：『事情已經改變了。』曾經被掩蓋的事情，如今不再隱藏。這是巨大的進步。」也許這也是羅比為什麼如此坦然的面對過往自我，在電影「更好的人」中毫無保留的一大原因。

「更好的人」斥資破億美元，邀請全球頂尖的視覺特效團隊，打造如夢似幻的舞台場景與細膩的動畫細節。這部長約135分鐘的電影，等於每秒花費破萬的製作成本，不僅突顯影片的精緻與用心，更讓這部電影成為音樂傳記片的新標竿。