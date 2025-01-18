我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現

第一YouTuber要買TikTok？他喊話：我來拯救

妮可基嫚連灌16杯牛奶 激戰小鮮肉被抽乾：全面失控

記者陳穎／即時報導
妮可基嫚在「乖女孩」和實習生外遇不倫。（圖／車庫娛樂提供）
妮可基嫚在「乖女孩」和實習生外遇不倫。（圖／車庫娛樂提供）

情色驚悚片「乖女孩」（Baby Girl）由奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）擔綱主演，和坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演一對羨煞眾人的模範夫妻蘿米與雅各，儘管表面看似幸福美滿，蘿米卻無法滿足於此，深藏的慾望愈加膨脹，最終在遇見了實習生山謬後，生活產生了翻天覆地的變化。電影在各地戲院創下佳績，上周於英國開演後再奪新片票房冠軍，迄今全球票房已突破2800萬美元。

妮可基嫚向來以無所畏懼的大膽演出著稱，當被問及對電影的想法，妮可基嫚表示：「身為演員需要保持自由、開放和脆弱。有時候一個概念吸引了我，我就願意跳下去嘗試，即使知道會濺起水花，我也不會永遠待在安全的地方。」導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）透露妮可基嫚對劇本接受度相當高，從不畏懼大尺度的親密戲：「看著她演戲就像一場驅魔儀式，她超越自我、理智和恐懼，她非常害怕，但還是交出了一切。」

妮可基嫚在一旁補充：「有很多特寫鏡頭真的將我完全剝光了。」訪談間妮可基嫚大力讚賞哈琳娜瑞金帶來少見的女性情慾視角，從2017年開始這位金獎影后就立下誓言，承諾未來每18個月就會和一位女性導演合作，至今仍執行不輟，希望藉由自己的影響力為影視界女性工作者帶來更多機會。

提到片場趣事，妮可基嫚曾因為太過入戲，以至於在一個街邊的場景，意外坐上了計程車，讓一旁的助理導演緊張道：「快讓她回來。」除此之外，預告中引起網友注意的牛奶橋段也有辛苦的幕後祕辛。這個場景是展現山謬支配蘿米的重要開端，山謬在酒吧裡突兀地為蘿米點了杯牛奶，並示意她於眾人面前喝光，為了這顆鏡頭，妮可基嫚整整喝光了16杯牛奶，敬業態度令人讚嘆。妮可基嫚也自承「乖女孩」中有許多激烈的場景，拍完後自己會像是被抽乾，情緒也會陷入不安，必須嘗試許多方法，才能脫離角色狀態。

妮可基嫚在拍攝「乖女孩」喝牛奶劇情時，狂灌了16杯。（圖／車庫娛樂提供）
妮可基嫚在拍攝「乖女孩」喝牛奶劇情時，狂灌了16杯。（圖／車庫娛樂提供）

牛奶 奧斯卡

上一則

70歲趙雅芝最強凍齡 零修圖照流出 網讚：活得自然優雅

下一則

黃聖依斬17年婚 楊子捧大鑽戒「直播求復合」…網友卻笑了

延伸閱讀

橙縣消防局長：用牛奶啤酒保住2屋

橙縣消防局長：用牛奶啤酒保住2屋
妮可基嫚外遇鮮肉太過激 情欲爆炸：電影院椅子全濕了

妮可基嫚外遇鮮肉太過激 情欲爆炸：電影院椅子全濕了
金球獎名人風采 妮可基嫚辣秀美背、楊紫瓊天后再臨

金球獎名人風采 妮可基嫚辣秀美背、楊紫瓊天后再臨
金球獎／紅毯仙女拚場 裘莉恢單後氣場十足 妮可基嫚露香肩

金球獎／紅毯仙女拚場 裘莉恢單後氣場十足 妮可基嫚露香肩

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37

超人氣

更多 >
在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵

在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵
4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟

4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波
他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄