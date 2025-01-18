妮可基嫚連灌16杯牛奶 激戰小鮮肉被抽乾：全面失控
情色驚悚片「乖女孩」（Baby Girl）由奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）擔綱主演，和坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演一對羨煞眾人的模範夫妻蘿米與雅各，儘管表面看似幸福美滿，蘿米卻無法滿足於此，深藏的慾望愈加膨脹，最終在遇見了實習生山謬後，生活產生了翻天覆地的變化。電影在各地戲院創下佳績，上周於英國開演後再奪新片票房冠軍，迄今全球票房已突破2800萬美元。
妮可基嫚向來以無所畏懼的大膽演出著稱，當被問及對電影的想法，妮可基嫚表示：「身為演員需要保持自由、開放和脆弱。有時候一個概念吸引了我，我就願意跳下去嘗試，即使知道會濺起水花，我也不會永遠待在安全的地方。」導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）透露妮可基嫚對劇本接受度相當高，從不畏懼大尺度的親密戲：「看著她演戲就像一場驅魔儀式，她超越自我、理智和恐懼，她非常害怕，但還是交出了一切。」
妮可基嫚在一旁補充：「有很多特寫鏡頭真的將我完全剝光了。」訪談間妮可基嫚大力讚賞哈琳娜瑞金帶來少見的女性情慾視角，從2017年開始這位金獎影后就立下誓言，承諾未來每18個月就會和一位女性導演合作，至今仍執行不輟，希望藉由自己的影響力為影視界女性工作者帶來更多機會。
提到片場趣事，妮可基嫚曾因為太過入戲，以至於在一個街邊的場景，意外坐上了計程車，讓一旁的助理導演緊張道：「快讓她回來。」除此之外，預告中引起網友注意的牛奶橋段也有辛苦的幕後祕辛。這個場景是展現山謬支配蘿米的重要開端，山謬在酒吧裡突兀地為蘿米點了杯牛奶，並示意她於眾人面前喝光，為了這顆鏡頭，妮可基嫚整整喝光了16杯牛奶，敬業態度令人讚嘆。妮可基嫚也自承「乖女孩」中有許多激烈的場景，拍完後自己會像是被抽乾，情緒也會陷入不安，必須嘗試許多方法，才能脫離角色狀態。
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