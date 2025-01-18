妮可基嫚連灌16杯牛奶 激戰小鮮肉被抽乾：全面失控

妮可基嫚在「乖女孩」和實習生外遇不倫。（圖／車庫娛樂提供）

情色驚悚片「乖女孩」（Baby Girl）由奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）擔綱主演，和坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演一對羨煞眾人的模範夫妻蘿米與雅各，儘管表面看似幸福美滿，蘿米卻無法滿足於此，深藏的慾望愈加膨脹，最終在遇見了實習生山謬後，生活產生了翻天覆地的變化。電影在各地戲院創下佳績，上周於英國開演後再奪新片票房冠軍，迄今全球票房已突破2800萬美元。

妮可基嫚向來以無所畏懼的大膽演出著稱，當被問及對電影的想法，妮可基嫚表示：「身為演員需要保持自由、開放和脆弱。有時候一個概念吸引了我，我就願意跳下去嘗試，即使知道會濺起水花，我也不會永遠待在安全的地方。」導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）透露妮可基嫚對劇本接受度相當高，從不畏懼大尺度的親密戲：「看著她演戲就像一場驅魔儀式，她超越自我、理智和恐懼，她非常害怕，但還是交出了一切。」

妮可基嫚在一旁補充：「有很多特寫鏡頭真的將我完全剝光了。」訪談間妮可基嫚大力讚賞哈琳娜瑞金帶來少見的女性情慾視角，從2017年開始這位金獎影后就立下誓言，承諾未來每18個月就會和一位女性導演合作，至今仍執行不輟，希望藉由自己的影響力為影視界女性工作者帶來更多機會。