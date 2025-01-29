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觀影說劇╱「我們愛過一次」同志虐愛 欲望與愛恨糾纏

記者陳穎／綜合報導
「我們愛過一次」里卡多特奧多羅(右)勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（圖／海鵬提供）
「我們愛過一次」里卡多特奧多羅(右)勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

電影「我們愛過一次」講述在身體與心靈之間糾纏的男男愛情故事，導演馬賽歐凱坦諾（Marcelo Caetano）受到王家衛的「春光乍洩」啟發，希望致敬一段「無法長久但偉大的愛情」，探索男人間愛恨曲折的欲望關係。

「我們愛過一次」劇情描述，剛離開少年監護中心的18歲男孩威林頓，獨自在聖保羅街頭漂泊，就在色情電影院裡，他遇到了大他24歲、成熟帥氣的羅納，邀他加入男妓陣容一起攬客。漸漸地，兩人的關係演變成一種矛盾的激情，像夥伴、像父子、像朋友，又像戀人，在欲望、剝削、共生、嫉妒與愛恨之間糾纏。

巴西是拉丁美洲最大的同志婚姻平權國家，卻因為虔誠信仰，也是世界上最排斥同性戀的國家，使得本片成為一部重要的宣示作品

導演馬賽歐凱坦諾真實展現LGBTQIA+群體在城市底層生活的艱辛，並探索他們愛與被愛的能力，獲得西班牙聖賽巴斯蒂安國際影展盛讚「為暗黑社會裡的酷兒愛情帶來同理心」，勇奪年度最佳拉丁酷兒電影大獎；狂奪紐約、巴西、菲律賓、馬德里及美國OUTshine等同志國際影展26座大獎；飾演羅納的男主角里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）更抱回第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。

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