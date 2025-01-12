洛杉磯野火 塞巴斯蒂安哈里森水澆屋頂自救不成 險跳海

塞巴斯蒂安哈里森火場逃生，一度躲在岩石後準備跳海。(取材自Instagram)

美國加州 大火情況嚴峻，洛杉磯 野火延燒，火勢蔓延對當地居民和環境造成嚴重威脅，許多人民被迫撤離住家。59歲演員塞巴斯蒂安哈里森（Sebastian Harrison）死裡逃生，事後受訪透露他差點為了活命而跳海。

噓。星聞引述「The Telegraph」報導，塞巴斯蒂安讓其高齡89歲的父親先行撤離，他則用水管澆灌自家屋頂，將戶外家具全都移走，試圖想阻止火勢蔓延到其住所。隨著大火逼近，他最後決定離開。但當時所有人都已撤離，無人可幫他，他一度躲在一塊岩石後面，甚至準備要跳海。後來他找到一輛還能開的車，趕緊駕車逃離。

塞巴斯蒂安說：「那簡直是地獄，有時完全無風，有時又突然颳起巨大陣風，充滿著橙色火花，那就像一道牆，讓你什麼也看不清。」

塞巴斯蒂安的妻子，出生於匈牙利的30歲女星莉維亞皮爾曼（Livia Pillmann）懇求消防員去救她的老公，「我真的一度覺得他出事了」。當消防員發現塞巴斯蒂安時，他的車正起火燃燒，好在人順利脫困。

他們位於馬里布海濱的房子仍遭大火燒毀，莉維亞皮爾曼說：「你知道，它就在我丈夫眼前燒毀，真的是毀滅性的打擊。」

而從莉維亞皮爾曼社群分享影片中可看見當地一片紅光，空氣中瀰漫煙霧、颳起風來滿是橙色火花。她說：「看著房子燒毀，心碎到難以言語。」