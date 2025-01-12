洛杉磯野火 馬克華伯格提供美食、休息區 送暖災民

馬克華伯格向洛杉磯大火災民和救援者提供幫助。(取材自Instagram)

美國加州洛杉磯 多起野火肆虐，好萊塢巨星馬克華伯格（Mark Wahlberg）雖然人正在英國倫敦拍戲，仍第一時間伸出援手。他在Instagram(IG)發布貼文，提供救援者和災民免費的餐點和休息地方。

他說：「致所有受洛杉磯大火影響並前往聖地牙哥的人。我們希望在我們的店為您提供免費咖啡 、飲料、糕點和裝備。」該連鎖店位於加州，已經開始每天贈送咖啡、飲料、糕點和裝備，還向那些需要充電站和安全空間的人開放休息室。

馬克華伯格說：「請讓自己盡可能舒服，您可以隨意在我們的休息區設立商店，撥打電話、打開筆記型電腦、為設備充電等等。我們來這裡是為了提供服務。請大家照顧好自己。」

另外，在美國大受歡迎南韓女子天團「BLACKPINK」成員Jennie，也心痛在IG發聲，呼籲各界伸出援手，幫助受災民眾。

Jennie發文寫到：「洛杉磯是一個對我來說如此親近且珍貴的地方，為所有受洛杉磯野火影響的人們而心碎。」她也表示，「許多家庭、社區和第一線救援人員正面臨難以想像的挑戰和損失。我與你們同在，希望大家能盡自己所能伸出援手。請加油，並好好照顧彼此。」