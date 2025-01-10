LA野火肆虐 潔美李寇蒂斯豪氣捐百萬 比利克里斯托家沒了

潔美李寇蒂斯將捐出100萬，為洛杉磯及其周邊地區受火災影響的人設立「支持基金」。（路透）

洛杉磯 野火肆虐，影后潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也是倉皇撤離的受災戶之一，所幸她家倖免於難，她9日宣布將與家人捐出100萬元，為洛杉磯及其周邊地區的火災受災對象設立「支持基金」。

潔美李寇蒂斯9日透過社群媒體Instagram宣布捐款承諾，並已與州府和市府領袖聯繫，討論如何分配資金以產生最大效益。

國家廣播公司新聞網（NBC）報導，潔美李寇蒂斯8日晚在脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）的今夜秀節目中，強忍淚水描述大火如何無情吞噬她居住的社區。

她說：「就大眾所知，我住的地方發生火災，實際上整個寶馬山花園（Pacific Palisades）都在燃燒。那是我生活的地方，我購物的市場、孩子就讀的學校等一切，很多、很多、很多、很多朋友的家都沒了，簡直是一場災難。」

潔美李寇蒂斯與電影製片人和演員夫婿克里斯多夫葛斯特（Christopher Guest）育有兩個已成年的女兒，她透過社群媒體發布許多關於火災的消息。

潔美李寇蒂斯表示，她家倖免於難，但周遭鄰居就沒那麼幸運了。她8日發文寫道，「我們心愛的鄰居已經沒了，我們家很安全。還有很多人失去一切，盡你所能提供協助，感謝第一線救災人員和消防員。」

美聯社報導，家庭劇「這就是我們」（This Is Us）女星曼蒂摩兒（Mandy Moore）、男星凱瑞艾文斯（Cary Elwes）和名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）等好萊塢明星的豪宅據傳都付之一炬。

喜劇明星比利克里斯托（Billy Crystal）也在斷崖大火（Palisades Fire）中，失去住了45年的房子。他在聲明稿中寫道：「我們在這裡撫養我們的子孫，房子處處充滿了愛，美好的記憶不會被帶走。」

喜劇明星比利克里斯托在大火中失去住了45年的房子。（路透資料照片）

斷崖大火摧毀數百棟價值數百萬元的豪宅，眼看將成為史上代價最昂貴的火災之一。

氣象預報公司AccuWeather估計，災損恐高達570億元。