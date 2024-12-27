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好萊塢電影風向變了 妮可基嫚、安海瑟威大談姐弟戀

編譯徐薏茹／綜合報導
妮可基嫚在「非常家務事」裡大談姐弟戀。（取材自IMDb）
妮可基嫚在「非常家務事」裡大談姐弟戀。（取材自IMDb）

多年來，無論是電影或現實生活，男性與年紀較小女性的戀愛並不稀奇，而在情況相反的「姐弟戀」中，女性卻經常被稱為「cougars」（原意美洲獅，俚語指喜歡年輕男子的熟女），儘管過去也有一些姐弟戀為主題的愛情電影，但今年卻出現明顯的轉變。

今年發行的多部電影都以姐弟戀為主題，包括「關於你的想法」（The Idea of You）、「非常家務事」（Family Affair）、「寂寞星球」（Lonely Planet）、「我的寶貝」（Babygirl），觀眾反應熱烈，電影順利引發話題，尤其是在女性觀眾中。

「關於你的想法」原著小說作者羅賓妮·李（Robinne Lee）接受NBC News採訪時說：「我想女性希望看到其他形象立體鮮明的女性角色，以我們一直以來無法經常見到的方式拿回女性的性及身份認同。」「她們想看到我們女性享受自己的生活，了解我們自身的一部分。我們一直都允許男性這樣做，為什麼我們不能？」

聖地牙哥州立大學影視女性研究中心創辦人兼執行董事瑪莎·勞森（Martha Lauzen）說明近期這些姐弟戀電影受歡迎的原因。

安海瑟威在「關於你的想法」裡飾演離婚的母親，與年輕樂團主唱相戀。（取材自IMDb...
安海瑟威在「關於你的想法」裡飾演離婚的母親，與年輕樂團主唱相戀。（取材自IMDb）

首先，這些電影都由曾獲得奧斯卡獎的女演員出演。

妮可基嫚（Nicole Kidman）演出其中兩部，在A24情色驚悚片「我的寶貝」以公司執行長的身分和年輕實習生談婚外情，在Netflix「非常家務事」與女兒的電影明星老闆（柴克艾弗隆Zac Efron飾）戀愛。

Amazon Prime Video「關於你的想法」由安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演離婚的母親，與年輕的樂團主唱（尼可拉斯葛拉辛飾Nicholas Galitzine）發展一段戀情，該電影3月釋出的預告創下紀錄。

Netflix「寂寞星球」秋季上映，蘿拉鄧恩（Laura Dern）在片中飾演一名作家，與連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）飾演的年輕男子戀愛。

「寂寞星球」是姐弟戀為主題的愛情電影。（取材自IMDb）
「寂寞星球」是姐弟戀為主題的愛情電影。（取材自IMDb）

勞森表示，這些電影提供不同於傳統浪漫電影的敘事角度，「年齡通常與權力相關，角色年齡愈大，更有可能擁有個人或職業上的權力。這些（姐弟戀）電影的女性角色可能比年輕女性感到更自在，因此可能以不同的方式應對浪漫關係，一些觀眾可能覺得這種權力差距獨特又吸引人。」

Netflix

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