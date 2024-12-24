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湯姆霍蘭德甜喊：辛蒂亞 是我遇過最美好的事

編譯徐薏茹／綜合報導
湯姆霍蘭德（左）與女友辛蒂亞因拍攝漫威超級英雄電影「蜘蛛人」系列結緣。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）與女友辛蒂亞因拍攝漫威超級英雄電影「蜘蛛人」系列結緣。（路透資料照片）

新生代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)在日前發布的podcast節目「Dish」中，談到女友辛蒂亞(Zendaya)，直說辛蒂亞「是我遇過最美好的事」。他還透露，今年將和女友及其家人共度聖誕節

湯姆霍蘭德告訴「Dish」主持人尼克格里姆肖(Nick Grimshaw)、安吉拉哈奈特(Angela Hartnett)說：「今年我會在美國，和我女朋友的家人在一起，這會很好玩。我們會去哪裡則是個祕密。」

「我想我們想要開始這樣做，與其每年和各自的家人過節，不如讓家人們聚在一起。我想我們下次會想這麼做，」他說，「這一次，因為我們都是演員，不擅長安排事情。所以還沒能實現，不過已經有這樣的念頭。」

談到聖誕節計畫以及自己的烹飪技術，湯姆霍蘭德說因為辛蒂亞吃素，他已經開始嘗試做許多素食料理。

「這幾周我一直待在波士頓，她(辛蒂亞)在工作，所以我做了很多晚餐。不過沒有很好，有幾次乾脆叫外賣，」他說，「我做的辣味肉醬真的真的很美味，但我也開始做辣味小扁豆，其實真的很棒。」

湯姆霍蘭德和辛蒂亞因拍攝漫威超級英雄電影「蜘蛛人」系列結緣，儘管兩人已經是全球知名影星，但對於戀情大多保持低調，僅偶爾在採訪或社群媒體上分享生活。

談到與伴侶一起在大銀幕演出的好處，他表示，他們有彼此的陪伴是很棒的一點。「很棒的是當你在片場時，導演會給你一個你可能不同意的意見，或者是我知道她不是特別喜歡的意見，而這時快速地給彼此一個熟悉的眼神，就像是在說『等不及等等來討論了』。」

湯姆霍蘭德還打趣說，對於工作人員來說，兩人一起工作也很划算，「片商很愛，只要訂一間房間就好。」

而在合作三部「蜘蛛人」電影後，這對銀幕情侶將參與名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的下一部作品。

湯姆霍蘭德透露新片尚未開拍，「老實說，我不知道任何細節。一切都非常非常保密。我和導演見過，感覺很棒。他大致講了內容，我想等他準備好了他就會公布。」

蜘蛛人 聖誕節 社群媒體

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