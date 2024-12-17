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無痛覺？ 傑克奎德新片「油鍋抓槍」展現超能力

記者陳穎／綜合報導
傑克奎德在「無痛先生」擁有「感受不到痛覺」的能力。(圖／UIP提供)
傑克奎德在「無痛先生」擁有「感受不到痛覺」的能力。(圖／UIP提供)

因演出影集「黑袍糾察隊」(The Boys)走紅的傑克奎德（Jack Quaid），主演最新動作喜劇「無痛先生」(Novocaine)，化身一位再平凡不過的普通人「奈森卡因」。他利用自己「感受不到痛覺」的超能力，試圖拯救在銀行搶案中被扣為人質的女友。

傑克奎德飾演的「奈森卡因」是一位舉止溫和的普通人，原先「感受不到痛覺」是一種缺陷，後來卻因為要拯救夢中情人，只好把它當成超能力來使用。

預告中，當一把刀插入他的手，他眉頭都不皺就說著「沒關係」；當玻璃碎片嵌進他的指關節，或當他從熱油炸鍋中抓起手槍時，他也完全感覺不到疼痛。

事實上，傑克奎德在電影中的病症確實存在，在醫學上被稱為「先天性無痛症」，醫學上認為這與大腦內產生的腦內啡數量有關。「無痛先生」由雙導演丹柏克(Dan Berk)和羅伯特歐森(Robert Olsen)執導，其餘演員還包括影帝傑克尼克遜(Jack Nicholson)之子雷尼克遜(Ray Nicholson)、漫威電影宇宙「蜘蛛人」(Spider Man)系列雅各布貝塔隆(Jacob Batalon)等人一同演出。

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